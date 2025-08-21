“Hành trình trên cao tốc” BRICS+: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Từ ngày 11-15/8, tại Nga đã diễn ra sự kiện quốc tế đầu tiên với tên gọi “Hành trình trên đường cao tốc: Cuộc diễu hành xe ôtô BRICS,” do Tập đoàn nhà nước Nga Avtodor, Hiệp hội các công ty cơ sở hạ tầng quốc gia Nga (NAIK) và Hội đồng kinh doanh BRICS phối hợp tổ chức.

75 đại diện các doanh nghiệp đến từ các nước BRICS và những quốc gia khách mời, trong đó có Việt Nam, đã tham gia sự kiện.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đại diện các doanh nghiệp đến từ các nước BRICS và quốc gia khách mời đã tham gia hành trình dài hơn 1.600km trên đường cao tốc Vostok M12 của Nga, với điểm xuất phát là thành phố Ekaterinburg - một trung tâm hành chính, công nghiệp và văn hóa lớn ở vùng Urals, miền Trung nước Nga, rồi băng qua 5 khu vực chủ thể Liên bang gồm Sverdlovsk, Bashkortostan, Tatarstan, Nizhny Novgorod và Vladimir, trước khi dừng chân kết thúc tại thủ đô Moskva.



Gửi thư chào mừng các đại biểu tham gia sự kiện, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh sự kiện này sẽ góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa các nước BRICS và trở thành cơ chế hiệu quả để thiết lập đối thoại mang tính xây dựng giữa đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước Nga.

Theo ông Mishustin, sự kiện này cũng có thể trở thành diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm và các giải pháp tiên tiến, nơi thảo luận về các dự án chung trong các lĩnh vực ưu tiên từ vận tải, hậu cần đến công nghệ cao và năng lượng.



Trong 5 ngày tham gia sự kiện, các đại biểu đến từ 20 quốc gia đã được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm thực tế trên một mạng lưới đường bộ hiện đại bậc nhất tại Nga.

Tuyến đường được trang bị hệ thống giao thông thông minh và an toàn, với đầy đủ hệ thống chiếu sáng hai bên đường, các điểm thu phí không dừng, hoàn toàn tự động, di chuyển thông suốt mà không có bất kỳ một hệ thống đèn giao thông nào.



Tại các điểm dừng chân trên đường cao tốc, những người tham gia sự kiện cũng được trải nghiệm các dịch vụ tiện ích tại các khu đa chức năng với bãi đỗ xe, trạm xăng và nơi ăn uống thuận tiện, thậm chí có thể mua và thay thế các loại phụ kiện, phụ tùng ôtô.

Vừa trải nghiệm tuyến đường vào loại chất lượng cao nhất nước Nga, đại diện doanh nghiệp các nước tham dự còn có cơ hội làm quen, kết nối và thiết lập quan hệ kinh doanh, hợp tác thương mại với các đối tác từ các nước thành viên BRICS.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nga, chị Lưu Thị Ngân - đại diện công ty xuất nhập khẩu quốc tế ORE Việt Nam - khách mời tham gia sự kiện trên, cho biết việc tham gia sự kiện này là cơ hội rất tốt để tiếp cận với các doanh nghiệp không chỉ của Nga mà còn với các doanh nghiệp khách mời đến từ các nước trong khối BRICS và các nước đối tác của BRICS.

Theo đại diện của ORE, sau sự kiện trên, đây sẽ là bước khởi đầu để công ty nghiên cứu thị trường cụ thể hơn. Trong tương lai, đối với Việt Nam, có thể nghiên cứu xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng tiêu dùng, còn các mặt hàng công nghiệp thì cần phải nghiên cứu thêm.



Trong khi đó, đánh giá về tiềm năng mở rộng hợp tác với các đối tác đến từ BRICS, trong đó có Việt Nam, ông Gabriel đại diện công ty nông nghiệp Barbour đến từ Brazil chia sẻ công ty Barbour và các đối tác tham gia sự kiện này luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội hợp tác mới từ các quốc gia và khu vực khác nhau.

Đại diện công ty Barbour nói thêm, với Việt Nam, hợp tác về tùy chỉnh máy móc công nghiệp có thể là một hướng hợp tác thú vị.



Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Vladimir của Nga, ông Ivan Aksenov - Chủ tịch Liên minh Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Vladimir cho biết tỉnh Vladimir đã có truyền thống hợp tác với Việt Nam khi có rất nhiều công nhân Việt Nam từng làm việc trong các nhà máy sản xuất máy kéo tại đây.

Khu vực này có một số trung tâm năng lực có thể thu hút sự quan tâm hợp tác từ phía các đối tác Việt Nam, như công nghiệp chế tạo, công nghiệp hóa chất và dược phẩm.

Theo ông Aksenov, tỉnh Vladimir, cụ thể là Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, có một số chương trình dành cho các nhà xuất-nhập khẩu, sẵn sàng hợp tác và tìm kiếm các cơ hội mới với Việt Nam.



“Hành trình trên đường cao tốc: Cuộc diễu hành xe ôtô BRICS” tại Nga đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu tham dự.

Sự kiện quốc tế lần đầu tiên do Nga tổ chức đã góp phần quảng bá và giới thiệu về những thành tựu mới của Nga trong xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, thúc đẩy giao lưu, hiểu biết lẫn nhau về văn hóa giữa các nước trong BRICS và các nước đối tác, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng cường hợp tác giữa các nước BRICS+./.

