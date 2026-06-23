Triều Tiên tái khẳng định chủ trương tăng cường sức mạnh hạt nhân

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/6 đưa tin Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khóa IX đã diễn ra từ ngày 20-22/6 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo KCNA, hội nghị tập trung đánh giá công tác triển khai các nghị quyết được thông qua tại Đại hội IX, đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Triều Tiên tái khẳng định chủ trương tiếp tục mở rộng và tăng cường năng lực hạt nhân, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đối phó môi trường an ninh và chính trị quốc tế mà Bình Nhưỡng đánh giá là ngày càng phức tạp.

Theo đó, hội nghị đã thông qua các định hướng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các kế hoạch mới liên quan đến lĩnh vực công nghệ hạt nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Jong Un kêu gọi tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng theo định hướng riêng của Triều Tiên và thúc đẩy các chương trình phát triển sức mạnh quân sự.

Hội nghị cũng nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai dự án đóng tàu tuần dương mang tên lửa chiến lược dẫn đường trọng tải 10.000 tấn theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương Triều Tiên.

Về đối ngoại, hội nghị tái khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng đối với Hàn Quốc, đồng thời nêu bật yêu cầu phát triển các quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia và tăng cường sức mạnh đất nước.

Triều Tiên cũng chỉ trích cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) giữa Hàn Quốc và Mỹ vừa diễn ra tại Seoul, cho rằng các hoạt động hợp tác quân sự giữa hai nước này đang làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương WPK là cơ chế thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đảng và đất nước trong thời gian giữa hai kỳ đại hội./.

Triều Tiên bác bỏ tuyên bố của G7 về vấn đề hạt nhân Triều Tiên cho rằng yêu cầu phi hạt nhân hóa của G7 phản ánh "cách tiếp cận lỗi thời", đồng thời khẳng định năng lực hạt nhân là lợi ích cốt lõi của Triều Tiên và không thể đem ra đàm phán.