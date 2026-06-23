Diễn đàn Davos mùa Hè công bố danh sách 10 công nghệ mới nổi hàng đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 23/6, Diễn đàn Davos mùa Hè lần thứ 17 đã công bố báo cáo "10 công nghệ mới nổi hàng đầu năm 2026," giới thiệu những công nghệ chủ chốt có khả năng định hình lại bối cảnh công nghiệp, ảnh hưởng đến định hướng chính sách và chuyển đổi bối cảnh xã hội trong 5 năm tới.

Theo báo cáo, 10 công nghệ mới nổi này bao gồm Internet vạn vật (IoT), công nghệ chiết xuất lithium trực tiếp, vật liệu làm mát bức xạ thụ động, công nghệ phân hủy các chất perfluorinated/polyfluoroalkyl, lên men chính xác, phân phối thuốc bằng exosome, vaccine ung thư mRNA cá nhân hóa, khám phá thuốc bằng mô phỏng lượng tử, mô hình thế giới và mật mã mạng lưới.

Ban tổ chức diễn đàn cho biết làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) sau nhiều năm lấy phần mềm làm cốt lõi, các công nghệ biến đổi đang chuyển từ màn hình sang hệ thống vật lý hỗ trợ nền kinh tế hiện đại-năng lượng, y học, thực phẩm và vật liệu.

Trong số 10 công nghệ mới nổi này, 8 công nghệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống vật lý và trọng tâm lợi thế cạnh tranh của chúng đã chuyển từ cấp độ phần mềm sang khả năng kiểm soát cơ sở hạ tầng, vật liệu, quy trình sinh học và dữ liệu công nghiệp.

Ngoài ra, một số công nghệ mới nổi được lựa chọn trong năm nay đang phá vỡ mối liên hệ giữa địa lý và sản xuất, giải phóng việc sản xuất các nguyên liệu chủ chốt khỏi những hạn chế của điều kiện khí hậu và địa chất.

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Stephan Mergenthaler cho biết: "Mỗi công nghệ không chỉ có tiềm năng mang lại những thay đổi sâu sắc cho các lĩnh vực liên quan của nó, mà khi kết hợp lại, chúng còn hé lộ một xu hướng lớn về đổi mới công nghệ. Trong các lĩnh vực năng lượng, y tế và sản xuất, sự xuất hiện của những xu hướng mới có tiềm năng lật đổ những quan niệm cố hữu lâu nay của chúng ta về việc sử dụng công nghệ để giải quyết các thách thức cấp bách như an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và các bệnh nan y."

Diễn đàn Davos mùa Hè lần thứ 17 diễn ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc từ ngày 23-25/6 với chủ đề "Mở rộng quy mô đổi mới."

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có bài phát biểu đặc biệt tại lễ khai mạc.

Ngoài ra, tham dự diễn đàn còn có Thủ tướng các nước Bangladesh, Guinea, Kazakhstan, Hàn Quốc, Mông Cổ và Montenegro và hơn 1.700 đại diện quan chức chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và truyền thông đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

Hội nghị Davos 2026 kêu gọi hợp tác trong một thế giới thay đổi nhanh chóng Davos 2026 là cơ hội để các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tìm kiếm tiếng nói chung giữa lúc trật tự kinh tế-địa chính trị thế giới chịu sức ép chưa từng có kể từ sau đại dịch COVID-19.

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