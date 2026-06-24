Bảo tồn thư tịch cổ của người Chăm loại hình tư liệu đặc biệt quý hiếm

Thư tịch viết tay của người Chăm, đặc biệt là thư tịch viết trên chất liệu lá buông được xem là loại hình tư liệu đặc biệt quý hiếm, mang giá trị nổi bật cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.

Thư tịch viết tay của người Chăm, đặc biệt là thư tịch viết trên chất liệu lá buông được xem là loại hình tư liệu đặc biệt quý hiếm, mang giá trị nổi bật cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.



Các văn bản được khắc trên lá buông đã qua xử lý, viết ở cả hai mặt bằng chữ Chăm cổ, đôi khi xen lẫn một số ký tự Sanskrit. Hiện nay một số nhà sưu tầm cũng đang sở hữu nhiều thư tịch cổ rất có giá trị.



Ông Thập Hồng Luyện, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm ở tỉnh Khánh Hòa và Ông Nguyễn Văn Đức, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc xây dựng thư viện điện tử về thư tịch Chăm sẽ giúp bảo đảm an toàn cho nguồn tư liệu gốc; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhà nghiên cứu và công chúng. Bên cạnh đó, Đồng bào Chăm ở Khánh Hòa cũng rất mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước, cùng tìm giải pháp để bảo tồn, gìn giữ và phát huy nguồn di sản quý báu này.

​