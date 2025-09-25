Triển lãm hơn 230 hình ảnh, tư liệu quý về Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/9, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk - Những chặng đường lịch sử.”

Triển lãm chuyên đề có hơn 230 hình ảnh, tư liệu quý được phân thành hai chủ đề: “Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk-95 năm xây dựng, trưởng thành” giới thiệu về các kỳ đại hội, cùng những hình ảnh, tư liệu về hoạt động của các Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; “Thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025” thể hiện những bước tiến của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Tham quan các chủ đề trong triển lãm, ông Nguyễn An Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chia sẻ, triển lãm có ý nghĩa rất lớn, nói lên quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Triển lãm trưng bày hơn 230 hình ảnh, tư liệu quý. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Triển lãm đã tái hiện lại thời kỳ lãnh đạo, đấu tranh kiên cường, bất khuất trong công cuộc giải phóng dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là những nguồn tư liệu quý, trực quan để giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến, trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, toàn diện.

Từ những hạt giống cách mạng đầu tiên đến các phong trào đấu tranh sôi nổi, từ kháng chiến kiên cường đến kiến thiết quê hương đổi mới, mỗi chặng đường đều in đậm dấu ấn của các thế hệ đảng viên, cán bộ và nhân dân các dân tộc.

Lực lượng vũ trang tham quan, tìm hiểu những chặng đường lịch sử của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Do đó, triển lãm chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk-Những chặng đường lịch sử” là hoạt động chính trị, văn hóa quan trọng; là dịp để tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cống hiến, trách nhiệm của mỗi người con Đắk Lắk trong công cuộc dựng xây, phát triển địa phương hôm nay và mai sau.

Trong bối cảnh mới, tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần, mà còn là bước ngoặt lịch sử, tạo sức mạnh hội tụ. Nơi đại ngàn hòa nhịp cùng biển xanh; nơi bản lĩnh kiên trung của núi rừng gặp gỡ khí phách quật cường của biển cả.

Sự cộng hưởng ấy sẽ tạo nên động lực mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa và sức mạnh tổng hợp cho hành trình xây dựng tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới.

Triển lãm diễn ra từ ngày 25/9 đến giữa tháng 11/2025./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước Tối 15/9/2025, tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập -Tự do - Hạnh phúc”.