Multimedia

Infographics

Những con số ấn tượng về Triển lãm thành tựu đất nước

Thông qua hơn 230 không gian trưng bày, Triển lãm đã giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực trên chặng đường 80 năm qua của đất nước.

nhung-con-so-an-tuong-ve-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-1609-1.jpg

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là hoạt động chính trị-văn hóa trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; diễn ra từ ngày 28/8-15//20259 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây là triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn.

Thông qua hơn 230 không gian trưng bày, Triển lãm đã giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực trên chặng đường 80 năm qua của đất nước.

Sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan. Thành công ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn lên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Triển lãm thành tựu đất nước #Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc #Hình ảnh đất nước #Hòa bình #Khát vọng TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngành đường sắt giảm giá 10% vé tàu cho tân sinh viên

Ngành đường sắt giảm giá 10% vé tàu cho tân sinh viên

Đối với mỗi sinh viên nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho 1 vé lượt đi và 1 vé cho thân nhân.

Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam là tổ hợp truyền thông cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc mọi loại hình; bản tin nguồn phát ra thế giới bằng 6 ngôn ngữ; có 34 cơ quan thường trú trong nước...

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Nghị quyết số 70 nêu rõ công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh...

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...