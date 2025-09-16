Những con số ấn tượng về Triển lãm thành tựu đất nước

Thông qua hơn 230 không gian trưng bày, Triển lãm đã giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực trên chặng đường 80 năm qua của đất nước.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là hoạt động chính trị-văn hóa trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; diễn ra từ ngày 28/8-15//20259 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây là triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn.

Sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan. Thành công ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn lên./.

Triển lãm Thành tựu đất nước: Khát vọng vươn xa của người Việt trong kỷ nguyên mới Tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.