Triển lãm thành tựu đất nước: Trọn vẹn hành trình 80 năm dựng xây và phát triển của dân tộc

Sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), chính thức dừng đón khách tham quan vào 16 giờ ngày 15/9, khép lại triển lãm quy mô lớn nhất, hoành tráng nhất và thành công nhất từ trước đến nay, một sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại, một bức tranh tổng thể, sinh động về hành trình 80 năm dựng xây và phát triển.

Triển lãm của nhiều điều đặc biệt

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" là một điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự; phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Triển lãm cũng thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; giới thiệu nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; giới thiệu sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, với nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Mỗi khu vực trưng bày đều để lại ấn tượng sâu sắc với công chúng bởi lịch sử hào hùng, bởi chiều sâu văn hóa cũng như những thành tựu nổi bật trong hành trình 80 năm.

Đó là khu trưng bày với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường," tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là không gian triển lãm "Việt Nam-Đất nước-Con người," giới thiệu về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam.

Đó cũng là không gian triển lãm "Đầu tàu kinh tế," giới thiệu về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, những lực đẩy chủ chốt cho nền kinh tế; là không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc," giới thiệu về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, những thương hiệu Việt tỏa sáng quốc tế; hay không gian triển lãm "Khát vọng bầu trời" về lĩnh vực hàng không vũ trụ...

Khách tham quan cũng không khỏi tự hào, khi đến tham quan không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn," giới thiệu về thành tựu của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến...

Dù chỉ là mô phỏng, nhưng đã thể hiện được rõ rệt sức mạnh quân sự hiện đại, nhấn mạnh thông điệp: hòa bình, độc lập phải đi cùng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nhấn nổi bật trong triển lãm lần này chính là công nghệ được ứng dụng tối đa.

Từ 3D mapping, thực tế ảo (VR), trí tuệ nhân tạo (AI), hologram biến từng khu vực thành một sân khấu kể chuyện, để người xem không chỉ nhìn thấy, mà còn được nghe, được “chạm” và thậm chí là “bước vào” lịch sử.

Ở đó, khách tham quan chỉ cần đeo kính VR là có thể “theo chân” bộ đội vượt Trường Sơn, hay hòa mình dưới Quảng trường Ba Đình trong ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945)...

Khu vực trải nghiệm không gian thực tế ảo của Đài tiếng nói Việt Nam tại triển lãm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đặc biệt, Trung tâm Triển lãm đã dành toàn bộ tòa nhà A để thể hiện không gian văn hóa đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc qua các vùng, miền của cả nước; đồng thời, trưng bày và giới thiệu với công chúng về thành tựu 12 ngành công nghiệp văn hóa nổi bật của đất nước, tôn vinh nỗ lực của cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, cá nhân và vai trò của công chúng trong việc phát huy giá trị đặc sắc, tiêu biểu của văn hóa Việt Nam; khẳng định công nghiệp văn hóa là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước lần này, các gian trưng bày của các cơ quan báo chí lớn như Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã tạo ấn tượng sâu sắc với công chúng tham quan, giúp công chúng hiểu thêm về quá trình đồng hành và những đóng góp của báo chí cách mạng trong công cuộc bảo vệ và phát triển của đất nước. Trong đó, gian trưng bày của TTXVN với thông điệp “Nguồn tin chính thống-Dòng tin chủ lực,” đã phản ánh rõ nét những cống hiến, đóng góp to lớn của TTXVN vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò, vị thế cơ quan thông tin chủ lực trong hệ thống báo chí truyền thông của đất nước, cơ quan Thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh những gian trưng bày giàu tính lịch sử và thành tựu đổi mới, chuỗi chương trình nghệ thuật dân gian của các địa phương, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách tham quan. Trung tâm triển lãm như một “sân khấu” lớn, đưa công chúng trở về với cội nguồn văn hóa, nơi hội tụ tinh hoa của các vùng miền trên cả nước.

Từ những điệu múa xòe của đồng bào người Thái, tiếng hát then-đàn tính của người Tày, điệu múa khèn của người Mông vùng miền núi phía Bắc, cho đến khúc hát quan họ của những nghệ nhân Bắc Ninh, làn điệu ví, giặm xứ Nghệ, tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, hay những giai điệu đờn ca tài tử Nam Bộ... tất cả tạo nên sự giao thoa đầy màu sắc về văn hóa các dân tộc Việt Nam, đưa văn hóa trở thành cầu nối, bồi đắp niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

Triển lãm của niềm tự hào và khát vọng

Kể từ ngày khai mạc (28/8) cho đến ngày cuối cùng mở cửa (15/9), Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" trở thành tâm điểm, với việc thu hút một lượng khách khổng lồ đến tham quan, trải nghiệm.

Thống kê từ Ban tổ chức triển lãm cho biết tính đến thời điểm dừng mở cửa đón khách, triển lãm đón trên 10 triệu lượt khách tham quan, trở thành một trong những triển lãm có số lượng người tham quan đông nhất từ trước tới nay.

Con số này đã khẳng định sự thành công của một trong những sự kiện vô cùng ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm đã vinh dự đón tiếp nhiều đoàn khách cấp cao, gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cả các đoàn quốc tế đến từ Lào, Campuchia...; các đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia, Cuba; các đoàn đại sứ quán các nước...

Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đặc biệt, triển lãm còn thu hút hàng triệu người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; các cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên; các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi... đến tham quan. Ai cũng muốn đến triển lãm để được nhìn thấy, được nghe và được “chạm” đến những thành tựu nổi bật của đất nước qua hành trình 80 năm thành lập nước.

Sức hút của triển lãm được khẳng định khi Chính phủ ký công điện kéo dài thời gian triển lãm thêm 10 ngày, để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại triển lãm.

Trong dòng người tấp nập đến triển lãm, người xem được chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Với những người lớn tuổi, các cựu chiến binh… là niềm tự hào, là sự vui mừng và xúc động khi chứng kiến đất nước đổi thay, phát triển. Với những người trẻ, triển lãm như một điểm đến yêu thích, để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, cũng như chứng kiến những thành tựu, sự phát triển của đất nước.

Bà Hoàng Thị Thanh Hà (Đông Anh, Hà Nội) cho biết triển lãm diễn ra ngay trên quê hương bà, nên bà thường rủ bạn bè, người thân cùng đến tham quan.

Từ ngày triển lãm mở cửa cho đến ngày kết thúc, bà đến triển lãm 5-6 lần, mỗi lần đến lại có một cảm xúc riêng và lần nào đến cũng rất đông khách.

“Tôi thấy vui và tự hào, vì triển lãm diễn ra ở trên quê hương mình, để tôi có cơ hội đến tham quan nhiều lần và chứng kiến sự phát triển của đất nước. Tôi thấy tiếc vì triển lãm đã kết thúc rồi,” bà Thanh Hà chia sẻ.

Đến từ Chí Linh, Hải Phòng, cựu chiến binh Hoàng Đình Cường xúc động cho biết, ông vui mừng khi được đến tham quan triển lãm này, được chứng kiến sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của đất nước, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội...

“Các gian trưng bày tại triển lãm đều rất đẹp, ấn tượng. Tôi thích nhất khi tham quan gian trưng bày của khu quân đội, cho thấy quân đội ta ngày càng vững mạnh. Tôi cũng ấn tượng với tinh thần phục vụ và vui mừng vì thấy đất nước ta đang ngày càng phát triển hơn,” ông Hoàng Đình Cường chia sẻ.

Cùng gia đình vượt hơn trăm cây số về tham quan triển lãm, chị Nguyễn Hồng Nhung (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết chị và gia đình đã đi tham quan nhiều gian trưng bày, chị rất ấn tượng với quy mô hoành tráng của triển lãm. Gian trưng bày nào cũng đẹp, bắt mắt và có nhiều nội dung hấp dẫn.

“Triển lãm thực sự rất ý nghĩa, giúp người dân như chúng tôi có cơ hội được tham quan, tìm hiểu về nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng của đất nước. Từ đó, chúng tôi thấy được đất nước mình đang ngày càng phát triển mạnh mẽ,” chị Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã khép lại, nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người dân đất Việt, âm hưởng về những ngày hội lớn vẫn còn vang vọng. Bởi, triển lãm không chỉ là một sự kiện nhìn lại quá khứ, tôn vinh lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở, là lời hẹn ước cho tương lai: cùng chung tay viết tiếp những trang sử mới, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.../.

