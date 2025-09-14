Triển lãm thành tựu đất nước: Giới trẻ thích thú tìm hiểu lịch sử, văn hóa

Chỉ còn 1 ngày nữa, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) sẽ bế mạc, nhưng lượng khách đổ về tham quan vẫn rất đông

Mỗi ngày có tới hàng vạn lượt khách từ nhiều tỉnh, thành phố đến tham quan triển lãm.

Gian trưng bày triển lãm của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với chủ đề “Lịch sử, văn hóa Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Khám phá những dấu mốc quan trọng của lịch sử

Nằm ở phân khu Công nghiệp văn hóa (tầng 2, nhà A, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia), gian trưng bày “Lịch sử, văn hóa Việt Nam” của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giới thiệu tới công chúng 130 tài liệu, hiện vật và 230 hình ảnh tiêu biểu, phản ánh những dấu mốc quan trọng về lịch sử văn hóa trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thành tựu nổi bật về văn hóa qua các thời kỳ lịch sử. Mỗi hiện vật là một chứng nhân, mỗi trang sử là một câu chuyện, tất cả cùng khắc họa hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ngoài phần giới thiệu về Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, triển lãm gồm 6 phần nội dung chính: Việt Nam thời Tiền sử (cách ngày nay ± 500.000 -4.000 năm); Việt Nam thời dựng nước đầu tiên (cách ngày nay ± 4.000 – 2.000 năm); Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên (từ cuối thế kỷ II trước công nguyên - giữa thế kỷ X); Thời kỳ các nhà nước phong kiến độc lập, tự chủ (từ giữa thế kỷ X - giữa thế kỷ XX); Kỷ nguyên Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội; Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.

Thông qua các tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu tại triển lãm, công chúng hiểu khái quát về tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện đại, thể hiện văn hóa là mạch nguồn tiếp nối, hun đúc tinh thần dân tộc qua các giai đoạn phát triển của đất nước.

Từ những di vật của các nền văn hóa khảo cổ thời Tiền sử như An Khê, Núi Đọ, Thẩm Khuyên, Thẩm Hai… cho thấy sự xuất hiện sớm của con người ở Việt Nam đến các nền văn hóa thời cổ đại như Đông Sơn ở miền Bắc, Sa Huỳnh ở miền Trung, Đồng Nai miền Nam - những nền tảng hình thành các truyền thống văn hóa, nhà nước cổ đại.

Những hiện vật minh chứng sức sống bền bỉ của văn hóa Việt trong công cuộc đấu tranh chống đồng hóa về văn hóa, đồng thời giao lưu, chọn lọc, tiếp thu yếu tố văn hóa bên ngoài để phát triển văn hóa dân tộc… cùng với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong suốt 10 thế kỷ đầu Công nguyên, kết thúc với chiến thắng Bạch Đằng năm 938, chấm dứt nghìn năm đô hộ.

Những mạch nguồn văn hóa chính là nền tảng vững chắc cho thời kỳ các nhà nước phong kiến Việt Nam kế thừa, phát triển mạnh mẽ, độc lập và tự chủ. Dưới các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê, Mạc, Tây Sơn, Nguyễn, văn hóa dân tộc không ngừng phát triển rực rỡ, khẳng định bản sắc và sức mạnh nội lực, tạo nên những thành tựu to lớn, chiến công oanh liệt trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Những mạch nguồn văn hóa nối tiếp nhau đã tạo thành sức mạnh thời đại với dấu mốc là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Đó là nền tảng để nhân dân Việt Nam bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Những giá trị lịch sử-văn hóa quý báu ấy, không chỉ được giữ gìn, bảo tồn, còn tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, trở thành hành trang tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng đất nước, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Nhật/TTXVN)

Biết ơn các thế hệ cha ông

Trong những ngày diễn ra triển lãm, khu trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thu hút đông đảo du khách ghé thăm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhiều người tò mò và thích thú khi được xem lại những hình ảnh, tìm hiểu câu chuyện liên quan đến lịch sử, văn hóa Việt Nam, từ tiền sử, đến thời kỳ dựng nước đầu tiên, cho đến thời kỳ các nhà nước phong kiến độc lập, tự chủ và kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội hôm nay.

Đến tham quan triển lãm, em Hà Minh Hải, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, cho biết em và các bạn rất thích thú khi đến tham quan triển lãm “Lịch sử, văn hóa Việt Nam.” Ở đây, em có những trải nghiệm đặc biệt, được tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử, văn hóa Việt, thông tin khá đầy đủ, được sắp xếp theo hệ thống, theo thời gian và dấu mốc lịch sử… giúp em mở mang và bổ sung thêm nhiều kiến thức mà trước đây chưa rõ hoặc chưa biết thông tin chính xác…

“Nhiều câu chuyện, nhiều khía cạnh lịch sử trước đây em chỉ biết qua phim ảnh, nhưng khi đến triển lãm, em và các bạn được hiểu rõ hơn về lịch sử, về những khó khăn, vất vả, những hy sinh mà các thế hệ cha ông đã nỗ lực trong quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước, để thế hệ trẻ chúng em được sống trong hòa bình như ngày hôm nay, chúng em rất tự hào và biết ơn,”Hà Minh Hải xúc động bày tỏ.

Từ Ninh Bình, bạn trẻ Dương Thị Lan cùng bạn bè vượt chặng đường cả trăm cây số đến tham quan triển lãm. Lan cùng bạn đã đi thăm nhiều khu vực, gian trưng bày trong nhà, ngoài trời.

Khi đến tham quan gian trưng bày về “Lịch sử, văn hóa Việt Nam” của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, em thấy ngạc nhiên và thích thú khi được xem tận mắt những hiện vật lịch sử, văn hóa Việt từ thời tiền sử, cho đến giai đoạn sau này.

"Em cảm thấy tự hào và cảm phục vô cùng, bởi dân tộc Việt Nam có một hành trình lịch sử, văn hóa hào hùng, vẻ vang. Em hy vọng các bạn trẻ sẽ tìm hiểu về lịch sử Việt Nam nhiều hơn nữa để biết ơn và trân trọng thành quả mà cha ông ta đã gây dựng và vun đắp, để có một Việt Nam rạng rỡ như hôm nay," bạn Dương Thị Lan chia sẻ.

Đại diện Bảo tàng Lịch sử cho biết những ngày qua, khu trưng bày triển lãm đã thu hút rất đông du khách tham quan, trong số đó, có những người lớn tuổi, lực lượng vũ trang, đặc biệt là có rất đông học sinh đến tham quan…

Du khách đều thích thú khám phá kho tàng di sản quý giá, cảm nhận sức sống văn hóa và niềm tự hào Việt Nam thông qua các tài liệu, hiện vật và hình ảnh tại gian trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 15/9/2025) sẽ dừng mở cửa đón khách từ 16 giờ ngày 15/9/2025.

Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 15/9 tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, sau phần lễ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và màn bắn pháo hoa tầm cao, chính thức khép lại triển lãm quy mô nhất từ trước đến nay./.

