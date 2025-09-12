Triển lãm thành tựu đất nước: Đại tướng Phan Văn Giang thăm khu trưng bày quân đội

Chiều 12/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cùng đi có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước, khu trưng bày của Bộ Quốc phòng được thiết kế quy mô, hiện đại, thể hiện rõ dòng chảy lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Không gian trưng bày gồm hơn 330 sản phẩm trong nhà, 96 loại vũ khí, trang bị ngoài trời cùng hơn 180 video, phim tư liệu được trình chiếu liên tục; ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như 3D mapping, thực tế ảo... tạo hiệu ứng trực quan, sinh động và hấp dẫn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu những chiến công, thành tích nổi bật của Quân đội trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thành tựu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vai trò của Quân đội trong công tác đối ngoại quốc phòng, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngoài ra, các khu vực trưng bày trong nhà và ngoài trời có nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức thu hút đông đảo khách tham quan như mô phỏng bắn súng, lái xe thực tế ảo, trình diễn kỹ năng ngụy trang, thử trang phục đặc chủng…, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gần gũi, thân thiện, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Theo Ban Tổ chức, đến nay khu trưng bày của Bộ Quốc phòng đã thu hút khoảng 6,6 triệu lượt khách tham quan, trong đó có nhiều đoàn đại biểu quốc tế cấp cao. Bạn bè quốc tế đánh giá cao sự phát triển, hiện đại hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời ghi nhận cách kết hợp giữa truyền thống với công nghệ hiện đại để truyền tải thông điệp lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại khu trưng bày trong nhà, Đại tướng Phan Văn Giang đã nghe báo cáo về một số khí tài, vũ khí, các sản phẩm ngành hậu cần-kỹ thuật như quân phục, quân lương đặc chủng...; đồng thời trực tiếp trải nghiệm thực tế ảo lái xe không kính trên đường Trường Sơn. Trong nửa tháng qua, khu vực trưng bày này cùng với khu vực trải nghiệm bắn súng luôn thu hút đông đảo người dân đến tương tác, trải nghiệm.

Chúc mừng thành công của khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Triển lãm, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, sáng tạo và hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được không chỉ khẳng định năng lực tổ chức, trình độ quản lý và sức mạnh tổng hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn góp phần quan trọng vào thành công chung của Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới./.

