Đan Mạch bắt đầu triển khai lính nghĩa vụ đến Greenland

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết Copenhagen sẽ triển khai lính nghĩa vụ cùng các quân nhân chuyên nghiệp và tham gia đầy đủ vào các nhiệm vụ được giao.

Ngày 23/6, Chính phủ Đan Mạch cho biết sẽ bắt đầu triển khai lính nghĩa vụ đến Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc quốc gia Bắc Âu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn mong muốn kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết Copenhagen sẽ triển khai lính nghĩa vụ cùng các quân nhân chuyên nghiệp và tham gia đầy đủ vào các nhiệm vụ được giao.

Năm ngoái, Đan Mạch đã kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 tháng lên 11 tháng, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia sang cả nữ giới nhằm đáp ứng những thách thức an ninh phát sinh từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Với thời gian phục vụ dài hơn, lính nghĩa vụ được huấn luyện có thể trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, tại Greenland, lực lượng này sẽ đảm nhận những nhiệm vụ không đòi hỏi quá trình đào tạo chuyên môn kéo dài.

Tuy vậy, Bộ này chưa tiết lộ thời điểm cụ thể đợt lính nghĩa vụ đầu tiên sẽ được điều động tới Greenland, cũng như số lượng binh sĩ được triển khai tại đây./.