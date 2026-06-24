Thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Đông

Ngày 23/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã tiếp đồng chí Mã Văn Phong, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng cùng với đà phát triển của quan hệ Việt-Trung, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông đạt kết quả tích cực, luôn đi đầu trong hợp tác địa phương giữa hai nước; trao đổi đoàn các cấp diễn ra thường xuyên, hợp tác thương mại duy trì tăng trưởng với kim ngạch năm 2025 đạt 63,1 tỷ USD, tăng 12,3%, chiếm khoảng 21,3% trong tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung; hợp tác trên các lĩnh vực được thúc đẩy đi vào chiều sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, sản xuất công nghệ cao, vận hành các khu công nghiệp.

Chúc mừng tỉnh Quảng Đông tiếp tục giữ vững vị thế là địa phương đi đầu về phát triển kinh tế của Trung Quốc với GDP năm 2025 đạt gần 2100 tỷ USD, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Đông nói riêng và Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau nói chung.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tổ chức tốt Hội nghị điều phối hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông lần thứ 10 tại Quảng Đông năm 2027, xây dựng danh mục các nội dung hợp tác ưu tiên để cùng phối hợp triển khai, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương đã thiết lập quan hệ hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các đặc khu kinh tế, xây dựng trung tâm tài chính kết hợp với công nghệ cao và sản xuất tiên tiến; hợp tác phát triển chuỗi logistics đa phương thức, nhất là hệ thống cảng biển; hoan nghênh các doanh nghiệp lớn, uy tín của Quảng Đông mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Quảng Đông luôn quan tâm, gìn giữ các di tích lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu nhân văn, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động "Hành trình đỏ," tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, tăng thêm học bổng cho lưu học sinh Việt Nam đến học tập tại các trường đại học chất lượng cao của Quảng Đông và khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, đồng chí Mã Văn Phong khẳng định Quảng Đông đặc biệt coi trọng giao lưu, hợp tác với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam; mong muốn hai bên tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Đồng chí Mã Văn Phong trân trọng mời các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam thường xuyên đến thăm, làm việc tại Quảng Đông, bao gồm nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại Thâm Quyến, Quảng Đông trong năm nay, qua đó tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, nhất là thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giao thông đô thị, sản xuất xanh, năng lượng mới và du lịch, giao lưu nhân văn; hoan nghênh đại diện thanh niên Việt Nam tham dự “Hành trình đỏ” nghiên cứu học tập tại Quảng Đông./.

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