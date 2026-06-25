Phối hợp tuần tra liên hợp trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 25/6, Đồn Biên phòng Na Hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Đại đội quản lý biên giới Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tuần tra liên hợp biên giới, đoạn từ cột mốc số 1055 đến cột mốc số 1059 và tổ chức hội đàm, trao đổi về công tác quản lý, bảo vệ biên giới năm 2026.

Buổi tuần tra thể hiện tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời thống nhất duy trì cơ chế tuần tra liên hợp, trao đổi, hội đàm giữa hai bên.

Tại buổi tuần tra, hai bên đánh giá thời gian qua, hai bên đã duy trì tốt cơ chế liên lạc đường dây nóng, trao đổi thư và hội đàm định kỳ, đột xuất, qua đó kịp thời nắm được tình hình, trao đổi, phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biên giới theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, biên bản của Ủy ban liên hợp biên giới hai bên và các Thỏa thuận có liên quan.

Trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Hai bên tăng cường tuyên truyền, giáo dục cư dân khu vực biên giới và công nhân chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới trong canh tác, sản xuất, xây dựng công trình; tổ chức phát quang, tu sửa đường tuần tra, bảo đảm tầm nhìn biên giới; phối hợp ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các loại tội phạm khác...; góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, bảo đảm đường biên, mốc giới ổn định, rõ ràng và được quản lý, bảo vệ hiệu quả.

Hai bên tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương hội đàm, giải quyết các vụ việc, sự kiện biên giới trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới, biên bản các phiên họp của Ủy ban liên hợp; thường xuyên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền cho cư dân biên giới, công nhân chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý và các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Đồng thời, hai bên thường xuyên trao đổi, kịp thời thông báo cho nhau tình hình thiên tai, dịch bệnh và các thông tin khác có liên quan đến quản lý biên giới qua điện thoại đường dây nóng, gửi thư, gặp gỡ trao đổi trực tiếp…

Ngoài ra, hai bên tích cực phối hợp, tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai xây dựng công trình biên giới, công trình cửa khẩu, lắp đặt các thiết bị giám sát trên biên giới, quản lý hoạt động bay... theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và trình tự công tác của Ủy ban liên hợp.

Hai bên tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên tổ chức khảo sát, hội đàm báo cáo Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc phê chuẩn phát quang đường thông tầm nhìn biên giới các đoạn chưa được phê chuẩn, tạo thuận lợi cho công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới./.

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