Kiểm soát hạt nhân Iran chuyển sang mặt trận tình báo

Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nhiệm vụ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được nhận định sẽ chuyển sang giai đoạn mới. Thay vì tập trung giám sát các cơ sở hạt nhân đang hoạt động, IAEA sẽ ưu tiên xác minh lượng urani làm giàu còn lại, đánh giá mức độ thiệt hại tại các cơ sở bị tấn công và tăng cường khả năng phát hiện các chương trình hạt nhân chưa được khai báo. Hiệu quả của cơ chế thanh sát được xem là yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ Iran khôi phục năng lực hạt nhân./.