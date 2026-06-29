Toàn cảnh World Cup: Canada viết tiếp lịch sử, thầy Park cúi đầu xin lỗi

Rạng sáng 29/6, đội tuyển Canada đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Nam Phi với tỷ số tối thiểu 1-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra trên sân Los Angeles Memorial Coliseum.

Chiến thắng nghẹt thở này không chỉ đưa Canada lần đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 World Cup mà còn giúp đội bóng lá phong tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích trên sân nhà khu vực Bắc Mỹ. Ở vòng đấu tiếp theo, Canada sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Morocco.

Chỉ chưa đầy nửa ngày sau khi đội tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026, huấn luyện viên Hong Myung Bo đã tuyên bố từ chức, khép lại hành trình nhiều áp lực cùng "Mãnh hổ châu Á".

Phát biểu tại đại bản doanh của đội tuyển ở Zapopan (Mexico), chiến lược gia 56 tuổi đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thất vọng của đội bóng./.