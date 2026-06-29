Nhận định Đức vs Paraguay: "Cỗ xe tăng" quyết tâm "đè bẹp" đại diện Nam Mỹ

Trận đấu giữa Đức và Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 3h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam) là một trong những cặp đấu có sự chênh lệch tương đối rõ rệt về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm.

Đức tại kỳ World Cup năm nay đang cho thấy hình ảnh của một tập thể thi đấu ổn định và hiệu quả, đúng với bản sắc vốn có của họ trong nhiều thập kỷ qua. Không cần quá hoa mỹ, đội bóng này vẫn biết cách kiểm soát thế trận và tung ra những đòn kết liễu đúng thời điểm.

Việc giành ngôi đầu bảng không chỉ là minh chứng cho sức mạnh mà còn cho thấy họ đang đi đúng hướng trong hành trình chinh phục danh hiệu. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, vẫn tồn tại không ít lo ngại về nền tảng thể lực cũng như sự ổn định trong cách vận hành lối chơi, khi đã có những ý kiến cho rằng đội tuyển Đức hiện tại không còn duy trì được cường độ và sức mạnh thể chất như thế hệ từng vô địch World Cup trước đây.

Ở phía bên kia, Paraguay bước vào vòng knock-out với tâm thế của một đội bóng "cửa dưới", nhưng điều đó không có nghĩa họ dễ bị đánh bại. Đại diện Nam Mỹ vốn nổi tiếng với lối chơi khó chịu, giàu tính kỷ luật và sẵn sàng gây ra nhiều vấn đề cho những đối thủ mạnh hơn./.