Chinh phục cung đường hiểm trở để chiêm ngưỡng thác K50 giữa đại ngàn Tây Nguyên

Băng rừng, vượt suối và chinh phục những cung đường gập ghềnh, nhiều nhiếp ảnh gia đã tìm đến thác K50 (Gia Lai) để ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ của dòng thác cùng cây pơ lang rừng đỏ rực giữa đại ngàn.

Không ngại băng rừng, vượt suối, nhiều nhiếp ảnh gia đã tìm đến thác K50 (Gia Lai) để ghi lại vẻ đẹp nguyên sơ của dòng thác hùng vĩ cùng cây pơ lang rừng nở đỏ rực giữa đại ngàn.

Nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thác K50, hay còn gọi là thác Hang Én, cao hơn 50 m, được xem là một trong những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên. Để đến đây, du khách phải di chuyển qua cung đường dài, đi xe máy khoảng 7 km rồi trekking gần 1 km, băng qua rừng, suối và ghềnh đá.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết anh cùng nhiều đồng nghiệp đến thác K50 để săn những bức ảnh về dòng thác và cây pơ lang - loài cây được ví như "cây lửa" bởi sắc đỏ rực mỗi mùa hè. Theo anh, hành trình tuy vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng khi được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và hoang sơ.

Từ tháng 1 đến tháng 6 là thời điểm lý tưởng để khám phá thác K50. Mùa khô giúp việc trekking thuận lợi hơn, cũng là lúc cây pơ lang khoe sắc, tạo nên khung cảnh ấn tượng, thu hút du khách và những người yêu nhiếp ảnh./.