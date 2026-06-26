Đến Gia Lai, trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của danh thắng Mũi Vi Rồng

Lâu nay, Gia Lai là địa phương nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đẹp thu hút các du khách. Trong số đó, danh thắng Mũi Vi Rồng ở thôn Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ Đông là một địa danh được các "phượt thủ" và du khách ưu tiên dành thời gian tìm đến để chiêm ngưỡng và trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ, mỹ miều ở nơi đây.

Danh thắng Mũi Vi Rồng cách thành phố Quy Nhơn khoảng 90km về hướng Bắc. Đến với Mũi Vi Rồng, du khách rất thuận lợi trong việc di chuyển bởi tất cả các tuyến đường đến đây đều đã được rải thảm bêtông nhựa, đặc biệt là gần với khu dân cư. Do vậy, du khách rất thuận tiện khi đi mua sắm những mặt hàng đặc trưng vùng biển để sử dụng hoặc làm quà biếu cho người thân và bạn bè.

Theo các cụ cao niên ở thôn Tân Phụng 2, tương truyền Mũi Vi Rồng xưa kia nguyên là một khối, hình giống vi cá chép, dân địa phương gọi là “Đá Vảy Rồng."

Ở đời nhà Đường, có một thầy địa lý tên là Cao Biền chuyên tìm những nơi có long mạch để yếm. Trong một lần tìm đến Mũi Rồng này, ông thấy Mũi Rồng có linh khí kết tụ bèn phù phép chém đứt để trừ hậu họa.

Long mạch bị chém đứt, vảy rồng rơi, máu rồng đổ đọng lại tạo thành những hòn đá son nhỏ nằm lẫn trong cát. Loại đá son này rất cứng, khi mài với nước thì cho ra màu đỏ thắm, cầm không dính tay nên được truyền tụng là loại son trời cho. Xưa kia, học trò khắp nơi thường hay đến đây để lấy loại đá này về làm son cho thầy chấm bài. Ngày nay, nếu chú ý tìm kiếm thỉnh thoảng vẫn có thể thấy những hòn đá son nằm lẫn trong cát biển.

Với quần thể những bãi đá như Bãi Bàn, Đá Dựng lô xô kỳ thú, khu vực Mũi Vi Rồng-Tân Phụng trông như một con rồng kỳ vĩ đang cất mình ra biển dài hàng trăm mét.

Các quần thể đá xung quanh Mũi Vi Rồng thu hút du khách check-in. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Du khách thoải mái check-in làm kỷ niệm, khoe với bạn bè và người thân trên những bãi đá với nhiều hình thù lớn nhỏ.

Khi du khách đứng quan sát từ xa hay nhìn từ trên cao xuống, Mũi Vi Rồng hiện ra là một tảng đá vươn mình ra biển hùng dũng, bất khuất giữa sóng nước đại dương bao la.

Giữa lòng núi đá là một hang động kỳ thú, núi đá và sóng biển tạo cho Mũi Vi Rồng một phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Bao quanh ghềnh đá nhô ra biển là quần thể bãi đá nhấp nhô, những con sóng bạc xô vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa tựa như một con rồng đang cất mình bay ra biển lớn.

Đến tham quan Mũi Vi Rồng trong mùa Hè, du khách có thể ngồi trên những tảng đá nổi trên bờ biển ngắm vẻ đẹp kỳ bí của Mũi Vi Rồng, hóng những cơn gió mang hơi nước mát lạnh từ biển vào. Sự nóng nực, khắc nghiệt đặc trưng của vùng biển miền Trung dường như được xoa dịu.

Du khách còn được chứng kiến một cảnh sắc hết sức yên bình và dân dã. Những con thuyền đánh cá ra vào tấp nập, những rặng núi đá nhấp nhô nối tiếp nhau trùng điệp, bãi cát trắng trải dài xa hút tầm mắt cùng những rặng dừa xanh mát, nghe âm thanh rì rào, êm dịu của sóng biển vỗ vào các gờ đá... Từng tốp người, du khách vui đùa trên bờ biển, bơi lội, hát hò, ăn uống… rất sống động.

Nhìn từ xa Mũi Vi Rồng hệt như con rồng khổng lồ đang vươn mình ra biển lớn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Trong thời gian tham quan, khám phá Mũi Vi Rồng, du khách còn thỏa sức tìm hiểu và khám phá bản sắc văn hóa, sự chân thật, mộc mạc và lòng hiếu khách của người dân nơi đây; khám phá chợ Tân Phụng với bạt ngàn loại hải sản tươi sống, thưởng thức men rượu Mỹ Thọ đậm đà tình người xứ biển…

Chị Trần Thị Mỹ Phương - du khách Hà Nội, tham quan tại Mũi Vi Rồng cho biết: "Tôi rất ấn tượng khi tham quan Mũi Vi Rồng. Cảnh vật ở đây thật đẹp và còn rất hoang sơ, không có cảnh chèo kéo, “chặt chém” du khách. Trong khi đó, đường sá giao thông thuận lợi; tình hình an ninh trật tự ở Mũi Vi Rồng cũng rất đảm bảo và an toàn. Tôi hoàn toàn yên tâm khi đến đây tham quan, thưởng lãm cảnh sắc. Chắc chắn, tôi sẽ đưa mọi người trong gia đình quay trở lại đây tham quan, nghỉ dưỡng"./.

Ẩm thực gia tăng sức hấp dẫn cho Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai Sự hiện diện của những nhà hàng đặc sản Tây Nguyên giữa lòng phố biển Quy Nhơn là minh chứng cho sức hút đa văn hóa với du khách khi đặt chân đến Gia Lai tham dự chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia.