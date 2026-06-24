Hồ Yên Trung - điểm đến lý tưởng cho những chuyến dã ngoại cuối tuần

Nhắc đến Quảng Ninh, nhiều người thường nghĩ ngay đến vịnh Hạ Long. Thế nhưng, giữa vùng đất mỏ còn có một điểm đến mang vẻ đẹp yên bình, thơ mộng, khác biệt hoàn toàn với nhịp sống sôi động của các đô thị du lịch ven biển. Đó là hồ Yên Trung, một hồ nước rộng lớn nằm giữa những đồi thông xanh ngắt được nhiều du khách ưu ái gọi bằng cái tên "tiểu Đà Lạt của Quảng Ninh."

Hồ Yên Trung nằm không xa Quốc lộ 18, thuận tiện cho việc di chuyển từ Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long.

Với cảnh quan hồ nước trong xanh được bao bọc bởi những đồi thông và triền đồi thoai thoải, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm dã ngoại, nghỉ ngơi cuối tuần được nhiều du khách yêu thích.

Điểm đến lý tưởng cho những chuyến dã ngoại cuối tuần

Ấn tượng đầu tiên khi đến hồ Yên Trung là không gian rộng mở và bầu không khí trong lành hiếm có. Hồ nằm lọt giữa một thung lũng yên ả, được bao quanh bởi những cánh rừng thông xanh mướt quanh năm. Vào những ngày nắng đẹp, mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu màu xanh của trời, của rừng và những ngọn đồi nhấp nhô phía xa.

Hồ Yên Trung là một trong những hồ nước ngọt lớn của Quảng Ninh, có diện tích hàng chục ha. Hồ được hình thành từ công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp từ nhiều thập niên trước, nhưng theo thời gian đã trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh.

Không sở hữu những công trình quy mô lớn hay các khu vui chơi hiện đại, hồ Yên Trung hấp dẫn du khách bằng chính vẻ đẹp tự nhiên và sự yên tĩnh hiếm có. (Nguồn: Vietnam+)

Khung cảnh nơi đây khiến nhiều người liên tưởng đến Đà Lạt bởi những hàng thông cao vút ven hồ, những con đường nhỏ quanh co giữa rừng cây và không khí trong lành, dễ chịu.

Không sở hữu những công trình quy mô lớn hay các khu vui chơi hiện đại, hồ Yên Trung hấp dẫn du khách bằng chính vẻ đẹp tự nhiên và sự yên tĩnh hiếm có.

Vào mỗi dịp cuối tuần, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ tìm đến đây để tổ chức picnic, cắm trại hoặc đơn giản là tận hưởng không gian xanh giữa thiên nhiên. Những bãi cỏ ven hồ rộng rãi cùng các khoảng đất trống dưới tán thông là địa điểm lý tưởng để dựng lều, tổ chức các hoạt động ngoài trời hoặc thưởng thức những bữa ăn nhẹ giữa khung cảnh thiên nhiên.

Buổi sáng sớm, hồ Yên Trung thường được bao phủ bởi lớp sương mỏng, tạo nên khung cảnh huyền ảo như tranh vẽ. Khi Mặt Trời lên cao, những tia nắng xuyên qua tán thông phản chiếu xuống mặt nước, mang đến vẻ đẹp dịu dàng và thư thái. Đây cũng là thời điểm được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của vùng hồ.

Thiên đường dành cho người yêu nhiếp ảnh

Trong những năm gần đây, hồ Yên Trung trở thành địa điểm chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích. Những hàng thông thẳng tắp ven hồ, con đường nhỏ uốn lượn giữa rừng cây hay mặt nước tĩnh lặng phản chiếu mây trời đều là những góc hình đầy sức hút.

Trong những năm gần đây, hồ Yên Trung trở thành địa điểm chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích. (Nguồn: Vietnam+)

Mỗi mùa trong năm, hồ Yên Trung lại mang một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân là sắc xanh non của cây lá; mùa Hè nổi bật với bầu trời trong vắt và mặt hồ xanh biếc; mùa Thu mang đến cảm giác dịu dàng, lãng mạn; còn mùa Đông lại khoác lên mình lớp sương mờ tạo nên khung cảnh đầy chất thơ.

Chính sự thay đổi ấy giúp nơi đây luôn mới mẻ trong mắt du khách và trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thiên nhiên.

Năm 2020, hồ Yên Trung được tỉnh Quảng Ninh công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Những năm gần đây, địa phương định hướng phát triển khu vực này theo mô hình du lịch sinh thái gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hạn chế tác động đến môi trường vùng hồ và hệ sinh thái rừng xung quanh.

Theo định hướng của tỉnh, cảnh quan vùng lõi gồm mặt hồ và rừng thông bao quanh sẽ tiếp tục được bảo tồn, đồng thời từng bước hoàn thiện các hạng mục phục vụ du khách như đường dạo bộ, điểm ngắm cảnh và các không gian trải nghiệm thiên nhiên.

Điều này không chỉ giúp giữ gìn vẻ đẹp vốn có của hồ Yên Trung mà còn tạo nền tảng để phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

Giữa một Quảng Ninh nổi tiếng với những điểm du lịch biển đảo sôi động, hồ Yên Trung mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Không có tiếng động cơ tàu du lịch, không có những khu phố đông đúc, nơi đây chỉ có mặt hồ xanh biếc, rừng thông vi vu trong gió và bầu không khí thanh bình của thiên nhiên.

Có lẽ chính sự giản dị ấy đã tạo nên sức hút riêng cho hồ Yên Trung. Đối với nhiều du khách, một buổi sáng dạo bước dưới hàng thông, ngắm mặt hồ phẳng lặng và tận hưởng không khí trong lành cũng đủ để xua tan những bộn bề thường nhật./.

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