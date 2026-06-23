Vì sao Đà Nẵng dẫn đầu lượng tìm kiếm các điểm đến Hè ở miền Trung?

Sức hút của Đà Nẵng vừa tiếp tục được củng cố khi được Lonely Planet xếp thứ hai trong danh sách “Những điểm đến mùa Hè hấp dẫn nhất châu Á.” Sự ghi nhận này không chỉ phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Đà Nẵng như một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Đáng chú ý, cùng với Phú Quốc, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng Traveloka tại Việt Nam dịp Hè này. Đặc biệt, thay vì tập trung vào trung tâm, du khách đang có xu hướng mở rộng sang các vùng lân cận của Đà Nẵng. Xu hướng này cho thấy sự thay đổi trong cách người Việt khám phá miền Trung - từ điểm đến đơn lẻ sang một hành trình đa điểm đến trong cùng khu vực.

Điểm đến chưa bao giờ hết “hot”

Dữ liệu tìm kiếm lưu trú từ nền tảng Traveloka không chỉ tăng tại trung tâm Đà Nẵng mà còn lan rộng đến các khu vực lân cận, vốn ngày càng được du khách xem là những điểm đến độc lập với sức hút riêng.

Theo đó, lượng tìm kiếm lưu trú Ngũ Hành Sơn - danh thắng nằm ven biển phía Nam Đà Nẵng cùng những bãi biển yên bình ghi nhận mức tăng 76%; Phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam tăng 52%; bán đảo Sơn Trà - nơi tọa lạc chùa Linh Ứng và sở hữu hệ sinh thái ven biển đa dạng tăng 45%...

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là một trong những sự kiện văn hóa tâm linh lớn nhất ở thành phố biển Đà Nẵng, thu hút hàng nghìn phật tử và du khách từ khắp nơi về tham dự. (Ảnh: TXVN)

Vậy, những con số này nói lên điều gì? Giám đốc Quốc Gia của Traveloka, bà Huỳnh Thị Mai Thy nhận định du khách có xu hướng mở rộng tìm kiếm sang các khu vực lân cận của Đà Nẵng là bởi 3 lý do:

Lịch sự kiện dày đặc khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn. Chuỗi sự kiện mùa Hè 2026 mà địa phương triển khai đang tạo thêm động lực để du khách kéo dài hành trình và khám phá các điểm đến xung quanh. Nổi bật là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), được tạp chí Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội mùa Hè đáng trải nghiệm nhất thế giới. Bên cạnh đó, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (28/6-4/7) và Lễ Hội Việt Nam - Nhật Bản (90-12/7)…

Với chuỗi sự kiện đó, trong cùng một chuyến đi du khách có xu hướng mở rộng hành trình sang các điểm đến lân cận để đa dạng khám phá.

Nhiều trải nghiệm khác biệt trong phạm vi di chuyển ngắn. Mỗi khu vực quanh Đà Nẵng đều sở hữu những nét quyến rũ, hấp dẫn riêng. Nếu Ngũ Hành Sơn nổi bật với cảnh quan thiên nhiên và làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống, bán đảo Sơn Trà thu hút bởi hệ sinh thái đa dạng cùng cảnh quan biển đặc sắc, thì Hội An hấp dẫn nhờ giá trị di sản được UNESCO công nhận cùng đời sống văn hóa, giải trí về đêm sôi động.

Chính sự đa dạng này giúp du khách dễ dàng kết hợp nhiều trải nghiệm khác nhau trong một hành trình ngắn.

Cầu Vàng ở Bà Nà, Đà Nẵng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Du khách ngày càng trưởng thành hơn trong khâu lên kế hoạch. Theo bà Mai Thy, xu hướng tìm kiếm theo từng khu vực cụ thể cho thấy du khách Việt Nam và các thị trường khách trong khu vực Đông Nam Á đang nghiên cứu và lên kế hoạch cho chuyến đi kỹ lưỡng hơn so với trước đây. Họ ngày càng chủ động tìm kiếm các trải nghiệm chuyên biệt thay vì chỉ tập trung vào những điểm đến nổi tiếng nhất.

Cửa ngõ độc đáo của khu vực miền Trung

World Travel Awards từng hai lần vinh danh Đà Nẵng là “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á” vào các năm 2016, 2022, góp phần củng cố vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời định hình kỳ vọng của du khách về một điểm đến sôi động với các hoạt động văn hóa, giải trí và sự kiện diễn ra quanh năm.

“Không chỉ thể hiện qua dữ liệu tìm kiếm, hệ thống hạ tầng và khả năng kết nối của Đà Nẵng cũng đang giúp thành phố trở thành điểm trung chuyển lý tưởng cho các hành trình khám phá nhiều điểm đến tại miền Trung. Từ Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm nổi bật như Sun World Bà Nà Hills với biểu tượng Cầu Vàng, các hoạt động lặn biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An, hay trải nghiệm đi thuyền thúng tại Rừng dừa Bảy Mẫu…” bà Mai Thy chia sẻ.

Đặc biệt, những “biểu tượng” của thành phố như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Tình Yêu và cầu Nguyễn Văn Trỗi đã vượt khỏi vai trò hạ tầng giao thông để trở thành những điểm tham quan hấp dẫn, thu hút du khách đến khám phá khu vực ven sông Hàn như một phần không thể thiếu trong hành trình trải nghiệm Đà Nẵng.

Cầu Rồng, điểm "check-in" không thể thiếu của giới trẻ khi đến Đà Nẵng. (Ảnh: Vương Nam/Vietnam+)

Có thể thấy, Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu lượng tìm kiếm trên Traveloka vừa phản ánh sức hút theo mùa, vừa giúp nhận diện sự thay đổi trong hành vi tiếp cận miền Trung Việt Nam của du khách.

Giờ đây, thay vì chỉ khám phá một thành phố, ngày càng nhiều du khách lựa chọn những hành trình đa điểm đến, kết nối giữa những cung đường ven biển tuyệt đẹp, các đô thị di sản giàu giá trị văn hóa và những đêm hội lễ hội sôi động bên dòng sông Hàn bằng cách kết nối các tiện ích liền mạch và cá nhân hóa trên nền tảng du lịch trực tuyến./.

Đà Nẵng đứng thứ hai trong Top điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè Đà Nẵng một lần nữa được xướng tên trên bản đồ du lịch quốc tế, khi góp mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố.