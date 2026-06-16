Ra mắt Làng Gốm Việt, điểm đến trải nghiệm mới ở Đà Nẵng

Ngày 16/6, tại xã Bà Nà (Đà Nẵng) Công ty Cổ phần Gốm Sứ DHC (DHC Ceramics) tổ chức lễ công bố mở cửa vận hành thử nghiệm (Soft Opening) dự án Làng Gốm Việt, đánh dấu bước đầu đưa vào hoạt động mô hình không gian văn hóa, trải nghiệm nghề gốm truyền thống tại Đà Nẵng.

Được xây dựng với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị nghề gốm Việt, Làng Gốm Việt hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - du lịch mới của thành phố, đồng thời phát triển các sản phẩm lưu niệm mang bản sắc địa phương phục vụ du khách.

Tại đây, nhiều biểu tượng văn hóa và du lịch đặc trưng của Đà Nẵng như chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills hay Khu du lịch Núi Thần Tài được tái hiện trên chất liệu gốm, góp phần tạo nên những sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn riêng của thành phố.

Không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Làng Gốm Việt còn được định hướng phát triển thành không gian văn hóa mở, nơi du khách có thể tìm hiểu lịch sử nghề gốm, quan sát quy trình chế tác, giao lưu với nghệ nhân và trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm làm gốm.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bà Nà, cho rằng việc đầu tư xây dựng và đưa Làng Gốm Việt vào hoạt động không chỉ mang ý nghĩa phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc cho địa phương.

Khách tham quan các sản phẩm gốm tại Làng Gốm Việt trong ngày ra mắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Phan Văn Tôn, trong bối cảnh Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, Làng Gốm Việt là mô hình cụ thể góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển văn hóa gắn với du lịch của thành phố. Ông bày tỏ tin tưởng dự án sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch mới của khu vực Bà Nà, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Đại diện doanh nghiệp, bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông và Marketing DHC Ceramics, cho biết doanh nghiệp không chỉ hướng tới sản xuất các sản phẩm gốm chất lượng mà còn mong muốn xây dựng một sản phẩm văn hóa mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.

“Mỗi món quà lưu niệm sẽ là một câu chuyện về thành phố, giúp du khách lưu giữ những ký ức đẹp sau mỗi hành trình. Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng góp phần đưa nghề gốm đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ,” bà Hương chia sẻ.

DHC Ceramics cho biết hiện doanh nghiệp đã đầu tư gần 100 tỷ đồng cho giai đoạn 1 của dự án, bao gồm hệ thống nhà xưởng, khu trưng bày, khu trải nghiệm và các hạng mục phục vụ vận hành. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đề xuất mở rộng giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng nhằm phát triển thêm các hạng mục phục vụ du lịch, giáo dục và trải nghiệm văn hóa.

Lễ công bố mở cửa vận hành thử nghiệm cũng là dịp để doanh nghiệp giới thiệu mô hình tới các cơ quan, đối tác, khách hàng và công chúng, đồng thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn vận hành thử nghiệm, Làng Gốm Việt sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến văn hóa, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống đặc sắc của Đà Nẵng./.



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