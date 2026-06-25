Từ ngày 4/7, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm tuyến xe buýt du lịch 2 tầng

Chiều 25/6, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết từ ngày 4/7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc kết nối Bến xe buýt Sài Gòn-Bình Trưng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mang đến những trải nghiệm mới cho người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đây là tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, do Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới du lịch khai thác bằng dòng xe du lịch 2 tầng thoáng nóc, sức chứa 60 chỗ. Đây là loại hình vận tải kết hợp tham quan, cho phép hành khách khám phá thành phố từ góc nhìn trên cao, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng, công trình kiến trúc đặc sắc và các khu đô thị hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyến có cự ly khoảng 27km, với thời gian hành trình 110 phút mỗi chuyến. Tuyến hoạt động từ 8 giờ đến 19 giờ hằng ngày. Từ ngày 4/7 đến trước ngày 1/10 sẽ có 5 chuyến mỗi ngày; từ ngày 1/10 đến 31/10 sẽ có 10 chuyến mỗi ngày. Từ ngày 1/11 trở đi, tuyến sẽ tăng lên 15 chuyến phục vụ mỗi ngày.

Hành trình tham quan từ Bến xe buýt Sài Gòn đi theo các tuyến đường Phạm Ngũ Lão-Yersin-Trần Hưng Đạo-Hàm Nghi-Tôn Đức Thắng-cầu Khánh Hội-Đoàn Như Hài-Nguyễn Trường Tộ-Hoàng Diệu-Nguyễn Tất Thành-cầu Khánh Hội-Tôn Đức Thắng-cầu Ba Son-Tố Hữu-Mai Chí Thọ-Trần Quý Kiên-Tạ Hiện-Trương Văn Bang-Phan Văn Đáng.

Tuyến quay đầu tại giao lộ Phan Văn Đáng và đường số 60 TML-Phan Văn Đáng-Trương Văn Bang-Bát Nàn-Trần Quý Kiên-Mai Chí Thọ-Nguyễn Cơ Thạch-cầu Thủ Thiêm-Nguyễn Hữu Cảnh-Tôn Đức Thắng-Nguyễn Đình Chiểu-Lê Quý Đôn-Võ Văn Tần-Bà Huyện Thanh Quan -Nguyễn Thị Minh Khai-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lê Duẩn-Công trường Công xã Paris-Đồng Khởi-Mạc Thị Bưởi-Nguyễn Huệ-Lê Thánh Tôn-Trương Định-Võ Văn Tần-Bà Huyện Thanh Quan-Nguyễn Thị Minh Khai-Tôn Thất Tùng-Lê Lai-Bến xe buýt Sài Gòn.

Hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 5 tuyến xe buýt đặc thù sử dụng ôtô thoáng nóc chở khách du lịch. Các tuyến này chủ yếu phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm du lịch tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa tuyến DL06 vào hoạt động góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi để người dân và du khách khám phá vẻ đẹp đô thị từ một góc nhìn mới mẻ, hiện đại.

Đây là một trong những nỗ lực của thành phố trong phát triển giao thông kết hợp du lịch, nâng cao trải nghiệm cho du khách và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, thân thiện và giàu bản sắc./.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến là "điểm chạm" của du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình thành trung tâm du lịch số, trải nghiệm đa dạng và bền vững, hướng tới mục tiêu đón 11 triệu khách quốc tế năm 2026.