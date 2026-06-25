Khám phá hồ Núi Cốc - biểu tượng du lịch của Thái Nguyên

Nhắc đến Thái Nguyên, nhiều người nghĩ ngay đến những đồi chè xanh ngút ngàn hay vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng.

Thế nhưng, nơi đây còn sở hữu một thắng cảnh nổi tiếng đã đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành biểu tượng du lịch của địa phương suốt nhiều thập niên qua. Đó là hồ Núi Cốc - hồ nước nhân tạo rộng lớn nằm dưới chân dãy Tam Đảo, nơi thiên nhiên, huyền thoại và văn hóa giao hòa tạo nên một điểm đến hấp dẫn giữa vùng trung du Bắc Bộ.

Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 15km về phía Tây, hồ Núi Cốc thuộc địa phận xã Đại Phúc. Với mặt nước rộng mênh mang được bao bọc bởi những đồi núi thấp và rừng cây xanh mát, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi quen thuộc của du khách khi đến với vùng đất “đệ nhất danh trà.”

Hồ nước giữa vùng trung du xanh mát

Hồ Núi Cốc được hình thành từ công trình thủy lợi xây dựng trên sông Công nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều tiết nguồn nước và phòng chống hạn hán cho khu vực.

Trải qua nhiều năm, mặt hồ rộng lớn cùng cảnh quan thiên nhiên hữu tình đã biến nơi đây thành một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất miền Bắc.

Nhìn từ trên cao, hồ hiện lên như một tấm gương khổng lồ giữa màu xanh của núi rừng trung du. Trên mặt hồ có hàng chục hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa làn nước trong xanh, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa khoáng đạt. Vào những ngày trời quang, mặt nước phản chiếu mây trời và những dãy núi xa xa, mang đến vẻ đẹp yên bình hiếm có.

Buổi sáng sớm, khi làn sương mỏng còn lãng đãng trên mặt hồ, không gian nơi đây càng trở nên huyền ảo. Đến khi Mặt Trời lên cao, ánh nắng trải vàng trên sóng nước tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Nếu bình minh mang đến vẻ đẹp trong trẻo và yên bình, thì hoàng hôn trên hồ Núi Cốc lại để lại ấn tượng bởi sự lãng mạn và thơ mộng. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, khi Mặt Trời dần khuất sau những dãy đồi phía xa, cả không gian hồ nước như được phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ. Những tia nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt hồ tạo thành những dải sáng lấp lánh, hòa cùng sắc xanh của núi đồi.

Trải qua nhiều năm, mặt hồ rộng lớn cùng cảnh quan thiên nhiên hữu tình đã biến nơi đây thành một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất miền Bắc. (Nguồn: Vietnam+)

Từ các điểm ngắm cảnh quanh hồ hoặc trên những chuyến thuyền du ngoạn, du khách có thể cảm nhận rõ sự chuyển mình của thiên nhiên khi ngày dần khép lại. Mặt nước vốn phẳng lặng càng trở nên huyền ảo trong ánh chiều tà, trong khi những hòn đảo nhỏ giữa hồ hiện lên như những nét chấm phá trên bức tranh thủy mặc.

Khoảnh khắc Mặt Trời từ từ lặn xuống phía chân trời, để lại những gam màu vàng, cam rồi tím nhạt loang dần trên mặt nước, là thời điểm được nhiều du khách và nhiếp ảnh gia yêu thích.

Huyền thoại nàng Công-chàng Cốc

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên, hồ Núi Cốc còn gắn liền với một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất của vùng trung du Bắc Bộ.

Theo câu chuyện dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nàng Công là con gái một gia đình giàu có, còn chàng Cốc là người nghèo nhưng có tiếng sáo làm say đắm lòng người. Tình yêu của họ bị gia đình ngăn cấm, khiến đôi trai gái phải chia lìa. Vì quá đau khổ, chàng Cốc hóa thành núi còn nàng Công khóc thương đến cạn nước mắt, tạo thành dòng sông Công ngày nay.

Dù chỉ là truyền thuyết dân gian, câu chuyện tình buồn ấy đã trở thành một phần không thể tách rời của hồ Núi Cốc, góp phần tạo nên nét riêng cho danh thắng nổi tiếng này. Chính từ huyền thoại ấy mà tên gọi “Núi Cốc” được biết đến rộng rãi trong đời sống văn hóa địa phương.

Trải nghiệm du ngoạn giữa lòng hồ

Một trong những hoạt động được nhiều du khách yêu thích khi đến hồ Núi Cốc là tham gia các chuyến du thuyền trên mặt hồ.

Từ bến thuyền, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ nước rộng lớn, len lỏi qua những hòn đảo xanh mướt nằm giữa mặt nước. Không gian thoáng đãng cùng làn gió mát từ hồ mang đến cảm giác thư thái, giúp du khách tạm rời xa sự ồn ào của phố thị.

Nhiều du khách lựa chọn ngồi trên thuyền vào sáng sớm hoặc chiều muộn để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hồ. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để ghi lại những bức ảnh phong cảnh ấn tượng với mặt hồ phẳng lặng và những dãy núi thấp ẩn hiện phía xa.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, khu du lịch hồ Núi Cốc còn phát triển nhiều hạng mục phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Du khách có thể kết hợp hành trình khám phá hồ với các điểm đến nổi tiếng khác của Thái Nguyên như vùng chè Tân Cương, khu di tích lịch sử ATK Định Hóa hay những làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc trong tỉnh.

Đặc biệt, vùng hồ nằm giữa không gian văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Sán Dìu, Dao… góp phần tạo nên bản sắc riêng cho du lịch Thái Nguyên. Những nét văn hóa truyền thống, các làn điệu dân ca và ẩm thực địa phương đã làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với vùng đất này./.

Hà Nội-Thái Nguyên liên kết để “đánh thức” dòng khách du lịch ngắn ngày Việc tăng cường kết nối giữa Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên sẽ góp phần hình thành các tuyến, điểm du lịch liên vùng hấp dẫn, mở rộng không gian du lịch và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường khách.