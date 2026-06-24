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Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố không rút quân khỏi Liban

Ngày 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ duy trì hiện diện tại miền Nam Liban bất chấp áp lực từ Mỹ, đồng thời cấm 200.000 dân cư Liban quay về vùng chiến sự đã đổ nát.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel nhất quyết không rút quân khỏi miền Nam Liban

Ukraine, Ba Lan duy trì đối thoại để giảm căng thẳng

Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc hỗ trợ nối lại đối thoại với Triều Tiên

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Chính sách quân sự Israel #Tình hình Liban và khu vực #Quan hệ quốc tế Israel và Mỹ #Hội thoại và giảm căng thẳng khu vực #Chuyển động chính trị quốc tế

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