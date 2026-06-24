IAEA xác nhận kế hoạch thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi xác nhận các thanh sát viên của cơ quan này sẽ tới kiểm tra các cơ sở làm giàu urani của Iran.

Đây là một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.



Phát biểu với báo giới tại Tokyo (Nhật Bản), ông Grossi khẳng định việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran “chắc chắn sẽ diễn ra.”

Ông nhấn mạnh thỏa thuận Mỹ - Iran đã quy định rõ rằng các hoạt động liên quan đến các cơ sở vật liệu hạt nhân của Tehran sẽ do IAEA giám sát.



Các cuộc thanh sát của IAEA được cho là yếu tố then chốt của thỏa thuận, theo đó urani trong kho dự trữ của Iran sẽ được pha loãng từ mức làm giàu cao xuống mức thấp hơn.



Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA vào cuối tháng 6/2025 theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Dù tạm dừng hợp tác, Tehran khẳng định vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như thỏa thuận bảo đảm với IAEA.



Ngày 23/3, Mỹ và Iran đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về việc liệu các cơ sở hạt nhân của Tehran có được phép thanh sát hay không.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của IAEA quay trở lại nước này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã bác bỏ thông tin này, khẳng định Tehran hiện chưa có kế hoạch cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong thời gian xung đột vừa qua./.

Mỹ tuyên bố Iran chấp nhận để IAEA nối lại thanh sát hạt nhân Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Iran đã "hoàn toàn đồng ý" với việc tiến hành các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong tương lai lâu dài.

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