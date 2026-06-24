Pakistan thông báo thời điểm nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran

Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 30/6, nhằm tiếp tục thảo luận các cơ chế triển khai bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột, còn được gọi là Bản ghi nhớ Islamabad. Đây là bước tiếp nối sau cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật vừa diễn ra tại Thụy Sĩ, trong khuôn khổ tiến trình hòa giải do Pakistan cùng một số bên trung gian thúc đẩy nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Iran.



Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Islamabad ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Tahir Andrabi nêu rõ: “Các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào tuần tới, dự kiến vào ngày thứ Ba (ngày 30/6),” đồng thời không loại trừ khả năng bắt đầu vào thứ Hai (tức ngày 29/6) hoặc thứ Tư (ngày 1/7).

Ông nhấn mạnh Pakistan và Qatar sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran trong những tuần tới nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả MoU. Theo người phát ngôn này, MoU cùng vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vừa qua đã củng cố niềm tin rằng đối thoại và ngoại giao là phương thức hiệu quả nhất để giải quyết hòa bình các tranh chấp và xung đột quốc tế.



Trong bối cảnh tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran tiếp tục được thúc đẩy, đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sẽ trở thành một phần trong các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Tehran và Washington sau khi hai bên đạt được MoU nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự kéo dài trong những tháng qua.

Tehran đã làm rõ quan điểm của mình khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 23/6 khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này không nằm trong bản ghi nhớ vừa đạt được với Mỹ và sẽ không bao giờ trở thành nội dung đàm phán giữa hai bên.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng hòa bình và ổn định tại khu vực chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại chân thành và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, thay vì thông qua các sức ép từ bên ngoài.



Trong một diễn biến liên quan, Malaysia bày tỏ sự ủng hộ đối với MoU giữa Mỹ và Iran, coi đây là bước tiến tích cực hướng tới khôi phục hòa bình và ổn định tại Tây Á. Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu trước Quốc hội Malaysia ngày 23/6, Ngoại trưởng Mohamad Hasan bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ sẽ dẫn đến thỏa thuận lâu dài, đảm bảo hòa bình và ổn định ở Tây Á, khu vực rất quan trọng đối với nguồn cung cấp phân bón, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Bộ trưởng Mohamad Hasan lưu ý rằng cuộc xung đột đã gây ra những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và đẩy giá nhiên liệu tăng cao./.

Mỹ nêu điều kiện dỡ bỏ tài sản bị phong tỏa của Iran Bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai đều sẽ được quản lý một cách chặt chẽ và sử dụng cho các mục đích dân sự.

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