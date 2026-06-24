Dịch Ebola: Tây Phi tăng cường các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa

Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 23/6 cho biết họ đang tăng cường các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập khu vực này.

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc họp các chuyên gia về chiến lược ứng phó và phòng chống dịch Ebola ở thủ đô Dakar của Senegal, ông Mamadou Diarrassouba, Giám đốc điều hành Trung tâm Giám sát và Kiểm soát Dịch bệnh ECOWAS, cho biết dù đánh giá nguy cơ cho thấy Tây Phi hiện vẫn tương đối ít bị ảnh hưởng, song cũng phải luôn duy trì sự cảnh giác.

Theo ông Diarrassouba, các quốc gia thành viên ECOWAS đã kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và tăng cường công tác giám sát tại các sân bay, cửa khẩu biên giới và những điểm nhập cảnh quan trọng khác.

Ông nhấn mạnh rằng đợt bùng phát dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016 đã cho thấy trong lĩnh vực y tế, “chi phí cho công tác chuẩn bị luôn thấp hơn chi phí ứng phó,” đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động sớm để cứu sống nhiều người hơn.

Đợt bùng phát dịch Ebola từ năm 2014-2016 được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Dịch bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến Guinea, Liberia và Sierra Leone, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế của các quốc gia trong khu vực này./.

Dịch Ebola: CHDC Congo ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, hơn 260 ca tử vong Theo báo cáo mới nhất của cơ quan y tế CHDC Congo, tính đến ngày 22/6, nước này xác nhận 1.048 ca mắc Ebola, trong đó có 267 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong 25,5%.