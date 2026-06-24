Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo quốc phòng với Campuchia

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã hội đàm với Đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Hiến binh Hoàng gia Campuchia, Trưởng Tiểu ban Cải cách công tác huấn luyện quân sự Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, Trung tướng Lê Văn Hướng chúc mừng Campuchia tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 49 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”. Trung tướng Lê Văn Hướng nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đoàn kết, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân Việt Nam-Campuchia.

Trung tướng Lê Văn Hướng cho biết thời gian qua, hai nước đã khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Pursat. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, vì hòa bình, độc lập và tự do của mỗi dân tộc.

Đại tướng Sao Sokha (phải), Phó Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Hiến binh Hoàng gia Campuchia tại hội đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, Trung tướng Lê Văn Hướng cho biết, trên cơ sở Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia, hai bên đã tích cực triển khai nhiều nội dung hợp tác và đạt được những kết quả thiết thực.

Các lĩnh vực hợp tác nổi bật gồm trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; đào tạo nguồn nhân lực; quản lý, bảo vệ biên giới; giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị; giáo dục, tuyên truyền về quan hệ hữu nghị hai nước; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trung tướng Lê Văn Hướng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, đồng thời sẵn sàng cử các đoàn công tác sang Campuchia trao đổi kinh nghiệm hoặc đón các đoàn Campuchia sang Việt Nam tham quan, tìm hiểu thực tế.

Đại tướng Sao Sokha đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam. Đại tướng Sao Sokha cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự Lễ kỷ niệm 49 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đại tướng Sao Sokha cũng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cùng các cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, góp phần hỗ trợ Campuchia triển khai hiệu quả chương trình cải cách công tác huấn luyện quân sự.

Trung tướng Lê Văn Hướng (trái), Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tại hội đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại tướng Sao Sokha đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng song phương đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, qua đó phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam./.