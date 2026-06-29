Quyết liệt bảo đảm hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6

Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hơn 2.700 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước tham dự.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2026, năm đầu tiên cả hệ thống chính trị tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; trong bối cảnh kinh tế-xã hội đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp bước đầu vận hành thông suốt, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản trị và điều hành.

Bên cạnh những thuận lợi, những biến động của tình hình thế giới đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế, xã hội nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng.

Trong bối cảnh đó, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và cấp ủy các cấp tham mưu, triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra.

Theo Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu hoàn thành Quy định, Hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng làm cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để triển khai bảo đảm đồng bộ, kịp thời, phù hợp với yêu cầu mới; tham mưu chuyển 5 đơn vị sự nghiệp thuộc Chính phủ (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam) trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương đối với các lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Qua sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở cơ sở và chuẩn bị hội nghị sơ kết ở Trung ương bước đầu cho thấy mô hình mới đã thực sự tinh gọn-hiệu lực; gần dân-phục vụ tốt hơn; mở rộng không gian phát triển-tạo động lực mới.

Việc ban hành 825 văn bản ở Trung ương, hơn 13.400 văn bản ở địa phương cùng với phân định rõ gần 3.000 nhiệm vụ cho toàn hệ thống chính trị, đặc biệt phân cấp hơn 1.460 nhiệm vụ cho địa phương đã tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để bộ máy hoạt động đồng bộ, thống nhất và nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của cấp cơ sở.

Bộ máy sau sắp xếp cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt; khắc phục triệt để tình trạng cồng kềnh, giảm tầng nấc trung gian, chuyển đổi sang cơ chế điều hành liên thông “Trung ương-tỉnh-xã.”

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng trực tiếp, xuyên suốt, coi trọng kết quả; tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nền hành chính quản lý theo quy trình sang quản trị, điều hành theo mục tiêu và kết quả thực chất.

Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của nhiều cơ quan, đơn vị được rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc “một việc-một cơ quan chủ trì-một người chịu trách nhiệm chính.”

Nâng cao vai trò của cấp xã, đưa chính quyền đến gần dân, sát dân và phục vụ tốt hơn, trực tiếp giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề của người dân và doanh nghiệp. Mối quan hệ công tác giữa tỉnh với cơ sở trực tiếp hơn.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức lại không gian quản trị đã tạo dư địa phát triển lớn hơn cho cơ sở, tối ưu hóa nguồn lực, tạo động lực mới cho cấp xã và nâng cao đời sống nhân dân. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, năm 2025 hoàn thành và vượt mức 15/15 chỉ tiêu năm, đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu cốt lõi của nhiệm kỳ 2021-2025.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đạt được kết quả tích cực (tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95%), trật tự an toàn xã hội giữ vững. Thế trận quốc phòng an ninh được tăng cường, gần dân, sát cơ sở, từ cơ sở.

Điểm cầu trực tuyến của Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu phân bổ biên chế bảo đảm khoa học, khách quan, theo định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp thực tiễn; giải quyết cơ bản các hạn chế, bất cập trong thực tiễn (giao biên chế theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, quy mô, tính chất, yếu tố đặc thù, mức độ phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc thực tế; ưu tiên các nhiệm vụ chiến lược, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số và các địa phương trọng điểm, cực phát triển, bảo đảm mô hình hệ thống chính trị tinh gọn, thông suốt).

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao tổng biên chế năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031.

Ban đã ban hành 50 quyết định giao biên chế năm 2026 đối với các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và 34 tỉnh ủy, thành ủy; ban hành 17 Danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức và 1 Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ khối Đảng, đoàn thể; đôn đốc các cơ quan, địa phương rà soát, phê duyệt, ban hành vị trí việc làm.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu xây dựng danh mục vị trí việc làm cho khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Hiện 34/34 tỉnh, thành phố đã rà soát vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình công tác. Việc giao biên chế năm 2026 được thực hiện chặt chẽ, gắn với lộ trình tinh giản nhưng vẫn ưu tiên nguồn lực cho cấp cơ sở.

Các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố, tập trung triển khai quyết liệt bảo đảm hoàn thành trước 30/6/2026 (thành phố Huế giảm 53,3% thôn, tổ dân phố sau sắp xếp; Cần Thơ giảm 60,83%; Bắc Ninh giảm 51,43%; Đà Nẵng giảm khoảng 64,96%; Đắk Lắk giảm 44,5%; Đồng Nai giảm 62,6%; Đồng Tháp giảm 24%; Hà Tĩnh giảm 56,50%; Hải Phòng giảm 44,2%; Khánh Hòa giảm 28,6%.; Lâm Đồng giảm 50,34%; Lạng Sơn giảm 43,74%; Phú Thọ giảm 38,95%; Quảng Trị giảm 52,34%; Tây Ninh giảm 35,5%; Thái Nguyên giảm 55%; Thanh Hóa giảm 55,6%; Vĩnh Long giảm 39%...)./.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đồng thuận hướng đến lợi ích chung Việc hình thành các đơn vị mới góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cơ sở, là tiền đề để các địa phương phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển.