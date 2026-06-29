Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở

Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Tổ chức Trung ương, tính đến tháng 6/2026, toàn hệ thống chính trị có 446.300 công chức, trong đó số công chức địa phương là 328.106, Trung ương là 118.194.

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; về xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khắc phục ngay hạn chế mà Văn kiện Đại hội XIV chỉ ra, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu đổi mới đánh giá xếp loại đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; ban hành hướng dẫn việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Tham mưu chủ trương thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và địa phương nhằm bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ hiện có.

Ban đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành 2 Kết luận về xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ; điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Toàn Ngành tham mưu hoàn thành đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý quý 1, triển khai đánh giá quý 2 năm 2026; trong đó nhiều địa phương chủ động đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ theo OKR (mục tiêu và kết quả then chốt), KPI (chỉ số đo lường hiệu quả).

Quang cảnh hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 công tác Tổ chức xây dựng Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

“Năm cán bộ cơ sở”

Tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ thực hiện “Năm cán bộ cơ sở,” 100% ban tổ chức cấp ủy các cấp hoàn thành tham mưu ban hành Nghị quyết về giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp cơ sở.

Một số tỉnh ủy, thành ủy ban hành Chương trình hành động về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Qua rà soát, tổng số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp xã là 1.363.849 đồng chí. Về đội ngũ lãnh đạo cấp xã, có 87.978 Ủy viên ban chấp hành, 33.283 Ủy viên ban thường vụ, 3.302 Bí thư, 5.642 Phó Bí thư đã được kiện toàn, cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; đề xuất khung năng lực chung đối với cán bộ, công chức cấp xã theo 5 cấp độ, gắn với từng chức danh bảo đảm bám sát các quy định hiện hành và các quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tham mưu đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ theo nguyên tắc "đúng người - đúng việc - đúng địa bàn" gắn với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị địa phương.

Ban tham mưu kịp thời, kỹ lưỡng, bảo đảm nguyên tắc, quy định công tác nhân sự; giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn; phân công, kiện toàn nhân sự lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và địa phương. Thực hiện công tác quy hoạch, giới thiệu ứng cử, điều động, trong đó có 227 trường hợp diện Trung ương quản lý.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tập trung tham mưu rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và 2030-2035; triển khai hiệu quả việc luân chuyển cán bộ từ tỉnh về cơ sở; bố trí chức danh chủ chốt không là người địa phương. Quyết liệt tham mưu xử lý dứt điểm các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ; đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nghiêm các quy định mới ban hành về công tác cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với tiêu chuẩn chức danh và cán bộ quy hoạch được chú trọng.

Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng Báo cáo về định hướng nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai Kế hoạch đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2026; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở; đồng thời, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác (do đối tác tài trợ).

Tiếp tục nghiên cứu, nâng cao năng lực tự chủ trong đào tạo gắn với nâng cao năng lực tự đổi mới trong Đảng, Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu đổi mới chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ cấp chiến lược theo hướng phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị hiện đại; tham gia xây dựng chương trình bồi dưỡng theo khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; bổ sung các chuyên đề mới gắn với yêu cầu lãnh đạo, quản trị và điều hành đất nước trong bối cảnh mới, trọng tâm là lực lượng sản xuất mới./.

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ tại cơ sở Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Phú Thọ phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo nền tảng vững cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững của địa phương.