Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun

Chiều 29/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc) do Giám đốc viện, Giáo sư Kim Hak-min dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, quốc phòng, an ninh và khoa học-công nghệ.

Hiện Hàn Quốc có khoảng 9.000 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 80 tỷ USD. Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng 4/2026 là những dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun trong chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội; thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực như: đổi mới sáng tạo, trao đổi nguồn nhân lực, phát triển đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp thân thiện với môi trường...

Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam đang rất quan tâm để góp phần đạt được các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, Giáo sư Kim Hak-min đã chia sẻ một số kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc; đồng thời đề xuất các định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Cho biết đã có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Giáo sư Kim Hak-min mong muốn đóng góp kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Ông đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại 3 khu vực; đồng thời hình thành 6 hệ sinh thái nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Hàn Quốc trong 40 năm qua đã vươn lên trở thành nền kinh tế phát triển trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam./.

Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác đào tạo công nghệ cao, bán dẫn và AI Ngày 22/6, tại thành phố Asan của Hàn Quốc, đại diện 4 cơ sở giáo dục của Việt Nam đã làm việc với Trường Đại học Hoseo nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.