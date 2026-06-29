Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sớm đưa quan hệ Việt Nam-Canada lên tầm cao mới

Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chào và cảm ơn Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Thủ tướng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới; đánh giá cao hoạt động tích cực của Đại sứ Jim Nickel và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam thời gian qua nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi Canada là đối tác quan trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và hiệu quả, hướng tới sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của quan hệ song phương sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện, trong đó trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi sau 5 năm lên 8,6 tỷ USD vào năm 2025; hợp tác quốc phòng tiến triển tích cực thông qua việc thực hiện Bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2024-2026, triển khai hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình và đào tạo.

Hợp tác về viện trợ phát triển, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, phối hợp trên các diễn đàn đa phương cũng ghi nhận tiến triển tích cực.

Bên cạnh những tiến bộ đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác chưa khai thác hết, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng…

Để phát huy hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, Thủ tướng đề nghị Đại sứ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, điện đàm, trao đổi đoàn, ưu tiên triển khai các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… tại Việt Nam.

Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thuỷ sản; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao (AI, lượng tử, bán dẫn), hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước; khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) mà Việt Nam làm Chủ tịch năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) mà Việt Nam làm Chủ tịch năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại sứ Jim Nickel chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bầu cử Quốc hội khóa XVI; trân trọng chúc mừng Thủ tướng được Quốc hội tín nhiệm bầu vào cương vị Lãnh đạo Chính phủ.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và bày tỏ ấn tượng về các định hướng chiến lược của Đảng, Chính phủ Việt Nam.

Đại sứ khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có vai trò chủ chốt trong ASEAN và ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; nhấn mạnh Canada coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và cảm ơn Việt Nam ủng hộ Canada tăng cường quan hệ và đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với ASEAN.

Nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng cũng như một số đề xuất hợp tác cụ thể về năng lượng, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải biển, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hoà bình liên hợp quốc…; khẳng định Canada sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam cả trên kênh song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời của Thủ tướng Mark Carney mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Canada và cho biết Thủ tướng Carney mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.

Việt Nam-Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực tiềm năng Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện để Đại sứ James Nickel hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.