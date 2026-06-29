Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Sáng 29/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với 10 chức danh cấp sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng đến Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phan Thiết được điều động đến Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ nhận chức danh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tôn giáo và Dân tộc, Sở Tài chính. (Ảnh: Nguyễn Dũng /TTXVN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng điều động ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng; ông Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quảng Sơn được điều động đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; điều động, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đến giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.

Dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Thế Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; ông Vương Tôn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đều là những cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực uy tín và kinh nghiệm công tác, đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện của chức danh được giao.

Trong quá trình công tác, các đồng chí đã khẳng định được năng lực thông qua kết quả sản phẩm cụ thể được cấp ủy, cơ quan, đơn vị ghi nhận và tín nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề nghị các cán bộ được luân chuyển cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi tiếp nhận cương vị mới; tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung, cùng tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động, luân chuyển vị trí nhiều cán bộ chủ chốt Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển 5 cán bộ chủ chốt.