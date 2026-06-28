Thủ tướng họp Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 27/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước đối với các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ Xây dựng, các bộ ngành, cơ quan, địa phương và chủ đầu tư đã báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; kiểm điểm, đánh giá cụ thể tiến độ triển khai các dự án cùng công tác giải ngân, nhất là các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026; các dự án trọng điểm, dự án có tiến độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu, nhân lực…

Lãnh đạo các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã nêu và các bộ, ngành đã giải đáp, hướng dẫn về các đề xuất, kiến nghị./.