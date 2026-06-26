Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam-Anh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Từ ngày 21-24/6, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban, bà Nguyễn Thanh Hải, làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Vương quốc Anh nhằm nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng pháp luật, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại London, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Vương quốc Anh được thiết lập tháng 10/2025, với khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là một trong những trụ cột hợp tác trọng tâm.

Tại Nhà Quốc hội Anh, đoàn đã chào xã giao Phó Chủ tịch Hạ viện Judith Cummins. Hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Anh thời gian qua, đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Làm việc với Ủy ban Khoa học, Đổi mới sáng tạo và Công nghệ của Hạ viện Anh, đoàn đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ vệ tinh, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và phương thức tổ chức các phiên điều trần phục vụ hoạt động giám sát nghị viện.

Tại buổi làm việc với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Anh-Việt Nam do Nghị sỹ Mark Garnier chủ trì, hai bên khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện, tăng cường trao đổi đoàn và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đoàn cũng làm việc với Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS), Đại học Imperial London, Đại học Oxford và Phòng Thí nghiệm Vật lý Quốc gia (NPL).

Tại Đại học Imperial, đoàn tìm hiểu mô hình nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo của một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y học.

Làm việc với Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tri thức, kết nối các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài với các chương trình, dự án khoa học công nghệ trong nước; tích cực tham gia tư vấn, phản biện chính sách và đóng góp cho hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Tại Đại học Oxford, đoàn đã trao đổi với Ban lãnh đạo nhà trường về mô hình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cơ chế gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, khoa học dữ liệu, khoa học vật liệu và công nghệ tiên tiến.

Bà Nguyễn Thanh Hải bày tỏ mong muốn Đại học Oxford tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan của Việt Nam thông qua các chương trình trao đổi học giả, nghiên cứu sinh, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các dự án nghiên cứu chung.

Những kinh nghiệm thu được từ chuyến công tác của đoàn sẽ phục vụ thiết thực cho công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội, nhất là trong hoàn thiện thể chế về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Cùng với việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, đây là những tiền đề quan trọng để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới./.

Việt Nam-Anh đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thăm và làm việc tại Anh, Phó Thủ tướng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quyết định trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.