Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Nhật-Việt

Chiều 26/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng gặp lại ông Takebe Tsutomu; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Ban Lãnh đạo Liên minh đã dành cho Phó Thủ tướng và đoàn công tác trong chuyến thăm Nhật Bản, tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hơn 30 năm qua, nhất là trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, hợp tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, trong đó tiêu biểu có Dự án xây dựng Trường Đại học Việt-Nhật.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe Tsutomu tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các cơ quan của hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhấn mạnh Dự án Trường Đại học Việt-Nhật là dự án biểu tượng cho hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước được triển khai ngay tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe Tsutomu có tiếng nói với phía Nhật Bản trong việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán để ký kết Hiệp định liên Chính phủ về phát triển Đại học Việt-Nhật trong năm 2026; phối hợp phê duyệt khoản vay và các thủ tục liên quan để kịp khởi công trong quý 1/2027; kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác với trường để tạo đầu ra cho học sinh, sinh viên; mở rộng phạm vi, số lượng khóa đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, thúc đẩy hơn nữa hợp tác địa phương hai nước; hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; có tiếng nói với các bộ, ngành, địa phương Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho lao động, học sinh, sinh viên, công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu cho biết khi quay lại Việt Nam lần này, ông cảm nhận rõ sự năng động và quyết liệt của bộ máy lãnh đạo mới. Đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn bộ hệ thống chính quyền đang thể hiện một khí thế đổi mới rất mạnh mẽ.

Ông Takebe Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ trong hợp tác giữa hai nước trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hệ sinh thái bán dẫn, cải thiện vấn đề giáo dục pháp luật, hỗ trợ cộng đồng người Việt hòa nhập tốt tại Nhật Bản; tích cực phối hợp để giải quyết các vướng mắc về cơ chế cho dự án Đại học Việt-Nhật và chuẩn bị cho các sự kiện hợp tác lớn trong giai đoạn 2025-2026./.

Những hạt mầm hữu nghị trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá chương trình “Đại sứ thanh thiếu niên 2026” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.