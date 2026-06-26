Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 25/6/2026 bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (25/6/2026).

Ông Trần Anh Tiến là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ./.

Cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ từ 1/6/2026 Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.