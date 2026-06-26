Sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hưng Yên: Đồng lòng để “về đích”

Chỉ còn khoảng một tuần nữa, tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo kế hoạch, tạo tiền đề để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành đồng bộ từ ngày 1/7.

Trong giai đoạn "nước rút," công tác lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án được các địa phương đặc biệt coi trọng, bảo đảm phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Người dân đồng thuận

Những ngày này, câu chuyện sáp nhập thôn, tổ dân phố trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau ngày 1/7, tên gọi, quy mô và địa giới của nhiều thôn, tổ dân phố sẽ có sự thay đổi. Ở khu vực đô thị, người dân quan tâm việc tổ chức lại bộ máy quản lý dân cư, nâng cao chất lượng phục vụ. Còn tại các vùng nông thôn, bên cạnh sự đồng tình với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhiều người cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử hình thành của từng làng quê.

Tại xã Thư Trì - địa phương có diện tích tự nhiên hơn 2.097 ha với 8.540 hộ dân và trên 26.200 nhân khẩu, công tác sắp xếp thôn được triển khai khẩn trương. Hiện xã có 17 thôn, trong đó, 12 thôn đạt quy mô từ 400 hộ trở lên, 5 thôn chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Theo phương án được xây dựng, thôn An Lợi sẽ sáp nhập với thôn Trung, lấy tên gọi là thôn Trung quy mô hơn 900 hộ dân, trên 2.700 nhân khẩu. Tìm hiểu phương án sắp xếp tại Nhà văn hóa thôn, ông Trần Văn Dũng (thôn An Lợi) chia sẻ, bản thân cũng như nhiều gia đình trong thôn đều đồng tình với chủ trương sáp nhập. Ông Dũng kỳ vọng, sáp nhập thôn không chỉ là sự thay đổi về quy mô mà còn là sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mới. Sau sáp nhập, khối lượng công việc trong thôn chắc chắn sẽ lớn hơn, vì vậy, đội ngũ cán bộ cần thực sự có năng lực, trách nhiệm, gần dân và biết lắng nghe nhân dân để xây dựng phong trào địa phương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Chính, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận kiêm Trưởng thôn An Lợi cho biết, việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn được thực hiện theo đúng quy trình. Các đảng viên trong Chi bộ trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, giải thích mục tiêu, ý nghĩa của chủ trương sắp xếp, từ đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của người dân. Đến thời điểm này, đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thư Trì Nguyễn Đức Luận, ngay từ khi xây dựng phương án, địa phương xác định phải đặt yếu tố văn hóa và lịch sử của từng làng quê lên hàng đầu. Chính vì vậy, xã đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí, người cao tuổi, người am hiểu lịch sử hình thành các thôn để tham gia góp ý đối với phương án tên gọi, quy mô sau sáp nhập.

Theo kế hoạch, xã Thư Trì sẽ sắp xếp 16/17 thôn xuống còn 8 thôn, giữ nguyên 1 thôn như hiện tại. Sau sắp xếp xã sẽ có 9 thôn, trong đó thôn Minh Lãng là thôn có quy mô lớn nhất với trên 1.100 hộ, hơn 3.900 nhân khẩu.

100% người dân thôn An Lợi (xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên) đồng thuận với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tại phường Trần Lãm - địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh với hơn 94.000 nhân khẩu. Quan điểm khi xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố của phường là hạn chế tối đa việc chia tách 1 tổ dân phố thành nhiều cụm dân cư để sắp xếp, thành lập tổ dân phố mới.

Theo dự thảo Đề án, phường Trần Lãm sắp xếp, tổ chức lại 87 tổ dân phố xuống còn 36 tổ. Theo ông Nguyễn Huy Tưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 22, tổ hiện có 655 hộ với trên 1.900 nhân khẩu. Theo Đề án, Tổ dân phố số 22 sẽ sáp nhập với một phần Tổ dân phố số 5 để thành lập tổ dân phố số 11 mới với 855 hộ và trên 2.500 nhân khẩu. Đến nay, việc lấy ý kiến cử tri tại tổ 22 cũ đã hoàn thành, tỷ lệ đồng thuận rất cao.

Ở xã Hồng Minh, bà Nguyễn Thị Lý, đảng viên thôn Vị Giang bày tỏ sự đồng tình với phương án sáp nhập ba thôn Vị Giang, Sàng và Nhuệ thành thôn Vị Sỹ. "Tên gọi mới gắn với đình Vị Sỹ vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa tạo sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư. Người dân rất phấn khởi khi phương án vừa bảo đảm yêu cầu sắp xếp vừa giữ được bản sắc văn hóa địa phương", bà Lý chia sẻ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp

Theo Phương án số 97/PA-UBND ngày 8/6/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về phương án tổng thể sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, toàn tỉnh có 358 thôn, tổ dân phố đủ tiêu chuẩn không thực hiện sắp xếp; 2.173 thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp nguyên trạng; 56 thôn, tổ dân phố tổ chức lại một phần; 29 thôn, tổ dân phố giải thể và 7 thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù được đề nghị không sắp xếp. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh sẽ còn 1.322 thôn, tổ dân phố, giảm 1.301 đơn vị, tương ứng giảm gần 50% so với hiện nay.

Đi cùng điều chỉnh địa giới hành chính là nhiệm vụ sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn và các chức danh liên quan. Đây được xem là một trong những nội dung có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở sau sắp xếp.

Với 16 năm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng,” tới đây, ông Phạm Ngọc Xuyến (Trưởng thôn Trung Nha, xã Thư Trì) sẽ thôi đảm nhiệm công việc trưởng thôn. Dù chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, ông sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình song không quản tuổi cao cùng thời tiết nắng nóng, ông vẫn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn. Bước sang giai đoạn chuyển giao, ông Xuyến bày tỏ tinh thần "tre già măng mọc," sẵn lòng nghỉ ngơi để các cán bộ trẻ - những người có sức khỏe, trình độ và tinh thông công nghệ đảm đương nhiệm vụ. Dù vậy, ông luôn sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ thế hệ kế cận vì sự phát triển chung của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Thư Trì Nguyễn Đức Luận cho biết, xã hiện có 31 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, gồm 15 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận, 2 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận kiêm Trưởng thôn và 14 Trưởng thôn; trong đó có 17 người trên 60 tuổi.

Ngoài ra còn có 89 người trực tiếp tham gia công việc ở thôn như: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng thôn, Chi hội trưởng các đoàn thể và Bí thư Chi đoàn Thanh niên; 112 người tham gia công việc khác của thôn đang hưởng phụ cấp, bồi dưỡng theo quy định của Trung ương, tỉnh gồm lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ, y tế thôn kiêm cộng tác viên dân số.

Thực tế cho thấy, đội ngũ này nhiều năm qua đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tuy nhiên, một số thôn trên địa bàn xã chưa bảo đảm điều kiện về quy mô số hộ theo quy định, số lượng người hoạt động không chuyên trách còn phân tán theo từng thôn, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo Kết luận số 380-KL/TU ngày 15/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm nhiệm kỳ của Chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, tính theo nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp giai đoạn 2025-2030. Tỉnh thống nhất bố trí ba chức danh người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) và Trưởng Ban Công tác Mặt trận; khuyến khích thực hiện kiêm nhiệm nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở thôn, tổ dân phố trong đó khuyến khích bố trí Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố), Trưởng Ban Công tác Mặt trận đồng thời là Phó Bí thư Chi bộ khi bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giao Đảng ủy các xã, phường rà soát, xem xét bố trí sử dụng phù hợp với những trường hợp Bí thư, Trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố), Trưởng Ban Công tác Mặt trận và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định.

Không chỉ đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố còn là quá trình tổ chức lại không gian quản trị ở cơ sở theo hướng khoa học, hiện đại và hiệu quả hơn. Khi những phương án được xây dựng từ thực tiễn, được nhân dân đồng thuận và triển khai bằng tinh thần dân chủ, trách nhiệm đó sẽ là nền tảng vững chắc để mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động hiệu quả, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới./.

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