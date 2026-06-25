Bộ trưởng Công Thương làm Trưởng Đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại quốc tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt danh sách thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng là Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Ba Phó Trưởng đoàn gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Phó Trưởng đoàn thường trực), giúp Trưởng đoàn điều phối hoạt động chung của Đoàn đàm phán Chính phủ, trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn về đàm phán kinh tế và thương mại quốc tế, phụ trách các lĩnh vực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và thay mặt Trưởng đoàn khi được ủy quyền.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phụ trách các lĩnh vực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, bao gồm mở cửa thị trường của Việt Nam về thuế, hải quan, đầu tư, dịch vụ tài chính (bảo hiểm, chứng khoán), mua sắm chính phủ và các lĩnh vực khác, thay mặt Trưởng đoàn khi được ủy quyền trong phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phụ trách công tác đối ngoại, vận động ngoại giao, quan hệ song phương, đa phương trong đàm phán kinh tế thương mại và các lĩnh vực khác theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, thay mặt Trưởng đoàn khi được ủy quyền trong phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Các thành viên gồm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương Tạ Hoàng Linh; Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương Lê Triệu Dũng; Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái tham gia hỗ trợ công tác thường trực của Đoàn đàm phán Chính phủ.

Theo Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 18/5/2026 về thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, Đoàn đàm phán có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác đàm phán, ký kết, phối hợp phê chuẩn, phê duyệt và thực thi các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, bao gồm đa phương, song phương, khu vực và các cơ chế trong khuôn khổ hợp tác quốc tế khác.

Đoàn đàm phán có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng các chủ trương, chiến lược, kế hoạch, phương án đàm phán tổng thể tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Việt Nam; đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán với các đối tác, nhóm đối tác theo các hình thức linh hoạt, phù hợp với lợi ích quốc gia và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Đoàn đàm phán chủ trì, phối hợp các bộ, ngành trong việc chuẩn bị, tổ chức và triển khai các hoạt động đàm phán các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại; kiến nghị các cấp có thẩm quyền về việc xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đàm phán. Xây dựng phương án đàm phán, tổ chức thực hiện đàm phán và triển khai kết quả đàm phán ở các cấp độ, phạm vi khác nhau trên cơ sở phương án tổng thể và kết quả đàm phán sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Đoàn đàm phán có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành trong việc tham gia các hoạt động thực hiện quyền, nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên tại các cơ chế của các điều ước, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại quốc tế (các cơ quan thường trực, ban thư ký, hội đồng, ủy ban hỗn hợp, ủy ban thực thi...); tham gia đàm phán mở rộng, nâng cấp các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên (WTO, APEC, ASEM, ASEAN, các FTA song phương, đa phương...) nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác phát triển của các quốc gia, khu vực và toàn cầu, đồng thời khai thác tốt hơn các thị trường đã có.

Đoàn đàm phán tổ chức tham vấn và lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đến các nội dung đàm phán dưới hình thức phù hợp, trên cơ sở đánh giá tác động, cơ hội, thách thức và rủi ro đối với nền kinh tế, qua đó xây dựng phương án đàm phán nhằm bảo vệ và tăng cường lợi ích kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam.

Phối hợp các bộ, ngành theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Việt Nam; tổ chức thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai các cam kết của Việt Nam.

Đoàn đàm phán thực hiện các nhiệm vụ khác về đàm phán, ký kết, phối hợp phê chuẩn, phê duyệt và thực thi các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại do các cấp có thẩm quyền giao./.

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế Chính phủ thành lập Đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại quốc tế nhằm tham mưu, điều phối đàm phán các hiệp định, thỏa thuận kinh tế-thương mại, bảo đảm lợi ích quốc gia trong hội nhập quốc tế.

