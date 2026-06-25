Lực lượng biên phòng tuần tra song phương trên biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 25/6, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đại đội Biên phòng 320 và Đại đội Biên phòng 321 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới từ mốc quốc giới 593 đến mốc 594; từ mốc 597 đến mốc 598.

Hoạt động được thực hiện theo kế hoạch phối hợp tuần tra giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Lào, nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước.

Lực lượng hai bên đã kiểm tra hiện trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới, tiến hành phát quang tầm nhìn khu vực mốc; kiểm tra tình hình an ninh, trật tự; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy, các loại tội phạm xuyên biên giới.

Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên hiện trạng, không có dấu hiệu hư hỏng hoặc bị tác động; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình đồi núi phức tạp, song cán bộ, chiến sỹ lực lượng tuần tra hai bên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn tăng cường sự phối hợp, tin cậy và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt-Lào.

Dịp này, chỉ huy lực lượng hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình an ninh khu vực biên giới, thống nhất tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin; phối hợp tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới, cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Biên cương gắn kết, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ người dân bản Móng Nặm (xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào).