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Mỹ cảnh báo tiền lệ thu phí ở Eo biển Hormuz có thể gây hỗn loạn toàn cầu

Ngày 25/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo việc Iran đòi thu phí tại Eo biển Hormuz có thể tạo tiền lệ xấu lan rộng toàn cầu. Washington muốn hòa bình nhưng sẽ không nhượng bộ bằng mọi giá.

Minh Hiếu
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ cảnh báo tiền lệ thu phí ở Eo biển Hormuz có thể gây hỗn loạn toàn cầu

Động đất tại Venezuela khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương

Liên hợp quốc lý giải nguyên nhân gây ra nắng nóng cực đoan ở châu Âu

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Căng thẳng Eo biển Hormuz #Tiền lệ thu phí quốc tế #Ảnh hưởng an ninh hàng hải #Động đất tại Venezuela #Biến đổi khí hậu châu Âu

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