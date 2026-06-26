Hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz nhộn nhịp trở lại

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Hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới – đang có dấu hiệu phục hồi mạnh, góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu đối với nhiều quốc gia châu Phi phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng từ khu vực Vùng Vịnh.

Theo dữ liệu của S&P Global Market Intelligence và S&P Global Commodities at Sea, ngày 24/6 ghi nhận 78 tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại khu vực.

Trong số này có 22 tàu chở dầu và hóa chất, cùng nhiều tàu chở hàng rời, tàu container và tàu vận chuyển khí hóa lỏng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng số lượt tàu qua eo biển đã đạt 551, vượt xa mức cao trước đó là 438 lượt ghi nhận trong tháng 4. Sự phục hồi diễn ra sau khi một hành lang hàng hải an toàn mới dọc bờ biển Oman được đưa vào khai thác, tạo điều kiện khôi phục dần hoạt động vận tải thương mại qua một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Eo biển Hormuz là cửa ngõ xuất khẩu dầu thô, nhiên liệu tinh chế và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của các nước sản xuất lớn như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Kuwait, Iraq và Qatar.

Vì vậy, mọi biến động tại khu vực này đều tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu.



Đối với châu Phi, nơi nhiều nền kinh tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhiên liệu từ Trung Đông, việc lưu lượng tàu gia tăng giúp giảm bớt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, hạ nhiệt chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải, qua đó hạn chế áp lực tăng giá nhiên liệu và lạm phát.

Theo S&P Global, lưu lượng tàu hiện đã phục hồi lên khoảng 57% so với thời điểm trước xung đột. Hơn 40% số tàu trong ngày 24/6 đã sử dụng hành lang hàng hải an toàn mới, cho thấy hoạt động thương mại đang dần trở lại bình thường.

Giới phân tích nhận định sự ổn định của tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cũng mang lại lợi ích cho các quốc gia đang mở rộng công suất lọc hóa dầu, trong đó có Nigeria với Nhà máy lọc dầu Dangote, khi môi trường thương mại quốc tế trở nên thuận lợi và ít biến động hơn.

Tuy nhiên, S&P Global cảnh báo quá trình phục hồi vẫn chưa hoàn toàn bền vững. Một số tàu vẫn di chuyển gần vùng biển của Iran, trong khi một số phương tiện tắt hệ thống nhận dạng tự động khi đi qua khu vực.

Do đó, triển vọng ổn định lâu dài vẫn phụ thuộc vào việc duy trì các cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực./.

Xung đột tại Trung Đông: Một tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh xác nhận vụ việc, trong khi 2 quan chức Mỹ nói với báo Wall Street Journal rằng vụ tấn công do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thực hiện.

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