Hội nghị GCC và Mỹ nhấn mạnh vấn đề hòa bình và an ninh bền vững trong khu vực

Ngày 25/6, cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ ở Manama (Bahrain) ra tuyên bố chung hoan nghênh việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MOU) về chấm dứt xung đột.

Theo hãng thông tấn Bahrain (BNA), hội nghị do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người đang có chuyến thăm Manama, và Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng GCC Abdullatif bin Rashid Al Zayani đồng chủ trì.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng hoan nghênh việc Mỹ và Iran ký kết Bản ghi nhớ vào ngày 17/6 vừa qua, đồng thời ghi nhận vai trò trung gian hòa giải của Pakistan và Qatar.

Các bên nhấn mạnh mọi hoạt động thương mại và đầu tư với Iran sẽ đi kèm điều kiện và có thể đảo ngược. Điều này phụ thuộc vào mức độ tuân thủ của Iran đối với MOU cũng như bất kỳ thỏa thuận cuối cùng sau đó, bao gồm cả việc chấm dứt những hoạt động gây bất ổn và tạo các điều kiện cần thiết cho hợp tác kinh tế.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng khẳng định cần duy trì động lực và tinh thần đoàn kết trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa các bên liên quan tiếp diễn nhằm chấm dứt vĩnh viễn các hành vi thù địch, hướng tới mục tiêu chung là ngăn Iran phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về vấn đề an ninh hàng hải, hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời phản đối mọi loại thuế, phí hoặc những nỗ lực nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển chiến lược này.

Về tình hình Syria, các bộ trưởng bày tỏ ủng hộ người dân nước này xây dựng một đất nước ổn định, hòa bình, có chủ quyền và hội nhập với khu vực.

Về vấn đề Liban, các bên tái khẳng định hoàn toàn cam kết đối với chủ quyền, an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Hội nghị cũng hoan nghênh các cuộc đàm phán song phương đang diễn ra giữa Israel và Liban nhằm thiết lập các điều kiện cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình và an ninh bền vững giữa hai quốc gia.

Cùng ngày 25/6, Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rubio, tập trung thảo luận quan hệ song phương và các diễn biến khu vực.

Theo hãng thông tấn Bahrain, hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng, đồng thời thảo luận về những diễn biến khu vực và quốc tế cũng như các nỗ lực nhằm duy trì an ninh và ổn định. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ MOU mà Mỹ và Iran ký kết tuần trước.

Ngoại trưởng Rubio đang thăm Bahrain để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng chung giữa GCC và Mỹ. Trong chuyến công du khu vực 3 ngày, Ngoại trưởng Mỹ cũng dự kiến đến Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait./.

GCC họp bất thường bàn biện pháp ứng phó hệ lụy từ xung đột Trung Đông Hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency của Saudi Arabia đưa tin các nhà lãnh đạo cùng giới chức GCC đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các diễn biến khu vực và quốc tế.