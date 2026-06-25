Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận việc Iran thu phí tại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 cho biết việc thu phí đối với các tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ là vấn đề "lằn ranh đỏ" đối với Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran.

Trước các phóng viên tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông có bác bỏ thỏa thuận cuối cùng với Iran nếu văn bản này bao gồm bất kỳ khoản phí dịch vụ hoặc phí vận chuyển nào tại eo biển Hormuz hay không, ông Trump khẳng định là có.

Ông cho biết điều đó là không thể chấp nhận được đối với cá nhân ông, vì Mỹ có nhiều lợi thế lớn, và nếu chấp thuận điều khoản đó cho Iran thì cũng sẽ phải áp dụng tương tự với các quốc gia khác. Ông cũng nhấn mạnh rằng động thái này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Những phát biểu trên là tuyên bố dứt khoát nhất của ông Trump từ trước đến nay liên quan đến các khoản phí dịch vụ hàng hải và phí vận tải có thể bị áp đặt tại eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy huyết mạch phục vụ việc vận chuyển dầu thô, khí đốt tự nhiên, phân bón và các loại hàng hóa khác.

Iran đã nỗ lực kiểm soát eo biển này sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào nước này. Khi đó, Iran đã cấm các tàu thuyền chưa được cấp phép đi qua, khiến tuyến đường thủy này rơi vào trạng thái tê liệt.

Kể từ đó, Iran đã phát đi tín hiệu về kế hoạch quản lý eo biển, có thể độc lập hoặc phối hợp với các quốc gia vùng Vịnh láng giềng.

Tuần trước, Iran tuyên bố các tàu thuyền cần phải có sự cho phép của nước này mới có thể đi qua eo biển Hormuz, đồng thời phải được Iran cấp bảo hiểm cho việc này. Dù chính sách bảo hiểm này hiện tại đang được miễn phí, nhưng nó có thể mở đường cho việc thu các khoản phí trong tương lai.

Trong khi đó, ngành vận tải biển toàn cầu và các quốc gia ngoài khu vực này đã phản đối việc Iran hợp pháp hóa các khoản phí, vì cho rằng điều này có thể tạo tiền đề cho việc thu phí tại các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng khác./.

Mỹ tuyên bố Iran không còn khả năng phong tỏa eo biển Hormuz Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright khẳng định việc quân đội Mỹ hộ tống tàu thương mại đã làm suy giảm đáng kể khả năng Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

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