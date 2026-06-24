Đồng USD leo lên mức cao nhất trong 13 tháng

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch ngày 24/6, lên mức cao nhất trong 13 tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt, khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, đã tăng lên 101,44 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 13/5/2025.

Đợt bán mạnh cổ phiếu công nghệ và ngành bán dẫn đã kéo thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống, khi nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng kéo dài.

Diễn biến này thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như đồng USD và trái phiếu.

Trong khi đó, kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục gia tăng khi các quan chức Fed ngày càng phát đi tín hiệu cứng rắn hơn nhờ sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 7/2026 là 37%, tăng mạnh so với mức 8,5% của một tuần trước. Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 cũng tăng lên 70%, từ mức 29,1% trước đó.

Ông Ray Attrill, Giám đốc chiến lược ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), cho rằng đồng USD vẫn là tài sản trú ẩn an toàn được ưa chuộng nhất.

Để đồng USD tiếp tục tăng mạnh từ đây, cần có sự suy giảm rộng hơn của tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường, chứ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ, hoặc thị trường phải tiếp tục nâng kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed.

Cùng ngày, đồng euro được giao dịch ở mức 1,1375 USD/euro, gần mức thấp nhất trong vòng một năm. Đồng bảng Anh giảm nhẹ xuống 1,3199 USD/bảng sau khi ông Alan Taylor, thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cho rằng việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài là phản ứng phù hợp trước áp lực lạm phát.

Đồng AUD của Australia, vốn nhạy cảm với tâm lý rủi ro, gần như đi ngang ở mức 0,6918 USD/AUD trước khi số liệu lạm phát mới được công bố trong ngày. Trong khi đó, đồng đôla New Zealand (NZD) giảm 0,05%, xuống còn 0,5665 USD, mức thấp nhất trong bảy tháng.

Nhu cầu đối với các tài sản an toàn cũng được hỗ trợ bởi những bất đồng giữa Mỹ và Iran liên quan đến một số nội dung quan trọng trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai bên, bao gồm vấn đề hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì thỏa thuận hòa bình vốn còn rất mong manh.

Đồng yen Nhật Bản được giao dịch ở mức 161,57 yen đổi 1 USD, sau khi có thời điểm giảm xuống 161,93 yen/USD vào cuối ngày 23/6, mức thấp nhất trong hai năm, khi đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên. Nếu tỷ giá vượt ngưỡng 161,96 yen/USD, đồng yen sẽ rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Những cảnh báo mới nhất từ các quan chức Nhật Bản hầu như không giúp giảm bớt áp lực kéo dài đối với đồng nội tệ, trong bối cảnh chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn duy trì, đồng thời thị trường nghi ngờ mức độ quyết tâm của Chính phủ Nhật Bản trong việc can thiệp để hỗ trợ đồng yen.

Bà Sayuri Shirai, cựu thành viên Hội đồng Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), nhận định đồng yen có thể giảm xuống mức 165 yen/USD nếu Fed thực hiện tăng lãi suất trong năm nay./.

Đồng USD duy trì ổn định đẩy đồng yen sát ngưỡng thấp nhất 40 năm Giới đầu tư đang trong trạng thái thận trọng cao độ trước khả năng nhà chức trách Nhật Bản sẽ can thiệp trực tiếp vào thị trường để hỗ trợ tỷ giá, tương tự như động thái hồi cuối tháng 4, đầu 5/2026.

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