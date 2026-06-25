Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Xe máy giao hàng bị cuốn vào gầm ô tô tải khiến 1 nam shipper không qua khỏi

Khoảng 21 giờ 40 phút đêm 24/6, tại đường Văn Khê (phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy khiến một nam tài xế tử vong tại chỗ.

Theo dõi VietnamPlus
Xe máy giao hàng bị cuốn vào gầm ô tô tải khiến 1 nam shipper không qua khỏi
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 25/6/2026 gồm những nội dung sau:

Xe máy giao hàng bị cuốn vào gầm ô tô tải khiến 1 nam shipper không qua khỏi.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất kép hơn 7 độ, có thể khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Truy tố người phụ nữ đập gương, cào xước chiếc Mercedes GLC200 ở Hà Nội.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu kiểm sát viên vì làm sai lệch hồ sơ vụ án đánh bạc.

Từ ngày 1/7, hành khách cần lưu ý quy định mới về sạc dự phòng trên chuyến bay.

Ông Trump tiết lộ Iran cam kết không thu phí qua Eo biển Hormuz.

Ukraine và Ba Lan duy trì đối thoại để giảm căng thẳng.

IAEA xác nhận kế hoạch thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran./.

#Động đất Venezuela #Venezuela #tình trạng khẩn cấp #Động đất kép Venezuela #Caracas #Sóng thần Caribe #Sân bay Maiquetia đóng cửa #Thiên tai #Thảm họa động đất #Cứu hộ khẩn cấp #Tai nạn giao thông #Mercedes GLC200 #phá hoại tài sản #Cựu kiểm sát viên bị bắt #Làm sai lệch hồ sơ vụ án #đánh bạc #mang sạc dự phòng lên máy bay #an toàn hàng không #Eo biển Hormuz #Donald Trump #Iran - Mỹ #IAEA #Cơ sở hạt nhân Iran #Ukraine #Ba Lan #Quan hệ Ukraine - Ba Lan #Rafael Grossi TP. Hà Nội

Podcast mới nhất