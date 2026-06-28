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Iran quyết bảo vệ chủ quyền sau đòn không kích mới của Mỹ

Iran tuyên bố quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia sau những cuộc không kích mới nhất của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Viết Thành
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Iran quyết bảo vệ chủ quyền sau đòn không kích mới của Mỹ
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran quyết bảo vệ chủ quyền sau đòn không kích mới của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran kêu gọi thiết lập khuôn khổ an ninh với các nước vùng Vịnh.

Liên hợp quốc hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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