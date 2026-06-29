Iran dừng đàm phán kỹ thuật với Mỹ, yêu cầu thực hiện đầy đủ các cam kết

Iran ngày 28/6 thông báo không tham gia vòng đàm phán kỹ thuật dự kiến diễn ra cùng ngày với Mỹ, với lý do các hoạt động quân sự gần đây nhằm vào nước này và một số điều kiện trong Bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên chưa được thực hiện.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mehdi Fazaeili, thành viên Văn phòng Bảo tồn và Công bố các tác phẩm của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết Tehran cần kiểm chứng việc các cam kết trong MoU đã được thực hiện đầy đủ trước khi tiếp tục các cuộc trao đổi kỹ thuật.

Theo ông Fazaeili, một trong những điều kiện quan trọng là Iran phải được tiếp cận các khoản tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Ông Fazaeili nói: “Nếu chưa có quyền tiếp cận các khoản tiền này thì điều kiện đó vẫn chưa được đáp ứng.”

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau các hoạt động quân sự đáp trả lẫn nhau trong những ngày qua, làm dấy lên lo ngại tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng có thể tiếp tục bị trì hoãn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28/6 cảnh báo các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz không nên thiết lập các tuyến hàng hải ngoài hành lang do Tehran quy định, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng và cản trở quá trình khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua tuyến đường biển chiến lược này.

Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh mọi nỗ lực thiết lập "các cơ chế hoặc tuyến hàng hải riêng" ngoài khuôn khổ đã thống nhất sẽ dẫn đến "những tình huống phức tạp hơn" và kéo dài thời gian khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz.

Ông Araghchi đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ bản ghi nhớ hòa bình và không làm chệch hướng tiến trình đàm phán.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố sẽ xử lý nghiêm hơn đối với các tàu không tuân thủ quy định lưu thông mà Tehran áp dụng tại eo biển Hormuz.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào nhau tại khu vực eo biển Hormuz, bất chấp hai bên đang triển khai bản ghi nhớ hòa bình do Pakistan làm trung gian và tiếp tục đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng./.

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