Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm ngừng bắn, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công

Ngày 27/6, Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sau vụ một tàu hàng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định các hoạt động của nước này nhằm quản lý việc thực thi lệnh ngừng bắn chứ không phải leo thang căng thẳng.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho biết eo biển Hormuz thuộc chủ quyền và quyền quản lý của Iran, nhấn mạnh các bên cần tôn trọng những quy định của Tehran khi lưu thông qua khu vực này.

Theo ông, những diễn biến vừa qua không phải là hành động vi phạm ngừng bắn mà là biện pháp quản lý việc thực hiện thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng trên eo biển Hormuz đã vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai nước và ra lệnh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm được cho là bệ phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận chiến dịch quân sự kéo dài khoảng một giờ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sau đó tuyên bố Iran cần tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, đồng thời cảnh báo mọi hành động bạo lực sẽ phải đối mặt với sự đáp trả tương xứng.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đảo Sirik, nằm trên eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực Vùng Vịnh.

IRGC cảnh báo nếu các hành động quân sự tiếp tục tái diễn, phản ứng của Iran sẽ mạnh mẽ và trên quy mô lớn hơn.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước hoạt động của các máy bay quân sự Israel gần biên giới Iran thông qua không phận một số nước láng giềng. Tehran coi đây là hành động đe dọa an ninh quốc gia và tuyên bố sẽ có quyền đáp trả nếu Mỹ không kiềm chế được Israel.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang triển khai thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được cách đây một tuần, đồng thời tiếp tục đàm phán hướng tới chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Vụ tấn công nhằm vào tàu hàng cũng làm gián đoạn nỗ lực của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) trong việc hỗ trợ các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển theo tuyến hàng hải thay thế dọc bờ biển Oman.

IMO cho biết đã tạm dừng hoạt động sơ tán và chỉ nối lại khi có bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại.

Theo Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez, khoảng 115 tàu đã rời khỏi khu vực trong những ngày gần đây, song vẫn còn khoảng 500 tàu đang chờ được lưu thông qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia hàng hải nhận định vụ tấn công mới đã làm chậm quá trình khôi phục niềm tin của các hãng vận tải, dù tuyến hàng hải này hiện vẫn chưa bị đóng cửa.

Hiện Mỹ và Iran vẫn tiếp tục đàm phán về các nội dung còn lại của thỏa thuận, trong đó có bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và xử lý kho dự trữ urani làm giàu của Iran. Theo thỏa thuận tạm thời, hai bên có 60 ngày để hoàn tất các điều khoản của một thỏa thuận lâu dài./.

Mỹ tiến hành cuộc tấn công các mục tiêu tại Iran Ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công vào một tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz.