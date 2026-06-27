Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về công tác chuẩn bị năm học mới

Nội dung quan trọng trong Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

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Ngày 24/6/2026, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW (Thông báo số 105-TB/VPTW).

Theo Kết luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải kiểm soát chi phí học tập; chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích.

Các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu, chi, không lạm dụng xã hội hóa giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách Nhà nước phải bảo đảm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; có cơ chế đặc thù để thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố, đô thị luân chuyển công tác về các trường ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn./.

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học mới Ngày 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ quan về công tác chuẩn bị năm học mới và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 71.

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