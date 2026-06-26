Lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng (Hội đồng).

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ.

Các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa; tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công; tiến độ thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành dự án chậm nhất vào năm 2030.

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông-Tây, kết nối liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngoài ra, dự án cũng tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, phát huy tối đa lợi thế của các phương thức trên hành lang kinh tế Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các địa phương có dự án đi qua khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi Bộ Xây dựng bàn giao hồ sơ và mốc giới.

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